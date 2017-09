<span style='text-decoration: underline;'>Fédération internationale de boules (FIB)</span>:<br><span style='color:red;'>Mohamed Yacine Kafi élu au bureau exécutif</span>

L’Algérien Mohamed Yacine Kafi a été élu au bureau exécutif de la fédération internationale de boules (FIB), lors du Congrès électif de l’instance mondiale qui s’est tenu, jeudi à Casablanca, en marge du Championnat du Monde de la boule lyonnaise dont les compétitions se poursuivent jusqu’au 25 septembre, a appris l’APS, auprès de l’intéressé.

«Je me réjouis beaucoup de mon élection. J’estime qu’elle représente un plus pour mon pays et le sport de boule algérien. J’espère pouvoir apporter un plus à cette discipline et aider mon pays et le continent africain à promouvoir davantage ce sport avec mon expérience et participer à mettre en avant notre soutien à la candidature des sports boules et ses composants pour l’édition 2024 des jeux Olympiques», a indiqué Mohamed Yacine Kafi, ajoutant que ce sport se renforce de l’image qui complète ses valeurs universalité, popularité, transmission et les réponses aux critères d’éligibilité aux Jeux olympiques. Les disciplines de sports boules (pétanque, boule lyonnaise et la Raffa volo) sont représentées dans quelques 165 pays via 262 fédérations et plus de 200 millions de pratiquants. Les 42 délégations présentent au Congrès et représentantes les 5 continents dont 14 pays africains et 19 européens, ont également élu le nouveau président de la FIB, en la personne de Ruis Frédéric (France), seul candidat au poste et qui remplace l’autre français Christian Lacoste qui avait décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Les Congressistes ont élu aussi les deux vice-présidents de l’instance, l’Italien Marco Bricco et l’Argentin Marcel Bravo, ainsi que les sept autres Conseillers et deux représentants des athlètes pour compléter le bureau exécutif de la fédération internationale de boules (FIB) dont les membres s’élèvent à dix, en plus de la nomination d’un secrétaire général et d’un trésorier. Mohamed Yacine Kafi avait été élu nouveau président de la Confédération africaine de Raffa (CAR), pour le mandat olympique (2017-2021), lors de l’Assemblée générale élective à Casablanca (Maroc). Kafi Yacine (55 ans) avait été élu à bulletin secret et à l’unanimité des quatorze (14) membres constituant l’assemblée dont les deux délégations de pouvoir de vote (Libye et Djibouti).