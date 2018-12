<span style='text-decoration: underline;'>Pour lutter contre le phénomène de l’émigration clandestine </span>:<br><span style='color:red;'>Mohammed Aissa implique les Imams</span>

Les sociologues estiment que le débat est impératif. Les prêches sont importants, mais le discours va dans un seul sens. Or, pour aller au fond du problème, il est urgent de libérer la parole, permettre aux jeunes de parler de leur vécu au quotidien, de leurs aspirations dans la vie.

Le drame des haragas qui a endeuillé des centaines de familles des quatre coins du pays, interpelle l’ensemble de la communauté nationale. La douloureuse actualité de ces dernières semaines, apporte un surplus d’émotion, mais aussi beaucoup d’interrogations autour d’un phénomène qui a tendance à quitter la sphère de la marginalité pour s’imposer comme une véritable préoccupation pour l’ensemble de la société.

De fait, l’approche répressive, certes nécessaire, doit absolument être accompagnée d’un traitement sociologique, voire théologique, en ce sens que tous ces jeunes hommes et femmes qui tentent une aventure périlleuse, courent au suicide. C’est pour cela que le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohammed Aissa, a pris l’initiative de demander aux imams de la République, à consacrer une partie de leur prêche de vendredi prochain à la sensibilisation au phénomène de la migration clandestine. M.Aissa a interpellé les hommes de foi et de religion, à prodiguer des conseils aux jeunes pour qu’ils ne «cèdent pas à cette tentation funeste».

Le ministre, à l’image de tous les Algériens, observateurs impuissants d’un drame humain dont l’ampleur était inimaginable il y a quelques années, tente de trouver le moyen de raisonner les candidats à l’émigration clandestine. Face aux paillettes que miroitent les télévisions occidentales, l’Algérie se doit de répondre par un appel à la raison et surtout à la valeur de la vie humaine. Pour le ministre qui espère voir une communion de tous les fidèles, souhaite que l’élan national, censé en sortir, puisse «prodiguer des conseils aux jeunes dans les prêches de vendredi et les halkates organisées dans les mosquées pour qu’ils ne cèdent pas à cette tentation funeste», a écrit le ministre sur sa page Facebook. Il a affirmé avoir appelé les imams à «consacrer une partie de leur prêche de vendredi 28 décembre à ce sujet», se disant ouvert à toutes initiatives à même d’«éveiller la conscience de la société». Le ministre a estimé que «les barques de la mort ravissent des enfants à leurs familles pour les jeter à la mer ou leur offrir une vie humiliante dans des centres de rétention à l’étranger». Ce que dit Mohamed Aissa est juste, mais ce que miroitent les réseaux de passeurs est tout autre chose. Les haragas potentiels et ils sont des dizaines de milliers, sauront-ils écouter les imams des mosquées où cèderont-ils aux appels des sirènes mortifères.

Il reste que même si cette initiative a peu de chances d’être décisive, elle aura le grand mérite de poser la problématique crûment et, partant, susciter un débat au sein de la société algérienne. A ce propos, les sociologues estiment que le débat est impératif. Les prêches sont importants, mais le discours va dans un seul sens. Or, pour aller au fond du problème, il est urgent de libérer la parole, permettre au jeunes de parler de leur vécu au quotidien, de leurs aspirations dans la vie.

Cela dépasse le cadre de la religion. C’est pour cela que le gouvernement doit se saisir du problème et libérer, à proprement parler, les énergies contenues dans les franges sociales fragiles, notent les mêmes sociologues. Il faut bien se rendre à l’évidence, cependant, que pareille démarche ne soit pas inscrite dans l’agenda de l’exécutif.

Alger: Smaïl Daoudi