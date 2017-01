<span style='text-decoration: underline;'>Avant même la tenue des législatives</span>:<br><span style='color:red;'>Mokri espère prendre place au prochain gouvernement</span>

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Mokri, ne cesse d’afficher l’espoir de retourner une nouvelle fois au sein du Gouvernement de l’après-législatives 2017.

Alger: Wahida Oumessaoud

Ces orientations ont été déjà affichées par Abderrazak Mokri dernièrement lors d’une réunion organique de son parti où il avait indiqué que le MSP n’a pas exclu son retour au gouvernement. «Après les élections législatives, nous allons trancher si notre parti doit rejoindre ou pas le gouvernement», avait-il indiqué. Mais la nouvelle donne est que le chef du parti islamiste pose les conditions du retour de son parti au gouvernement. «Oui, il est possible que le MSP prendra part dans la composante du gouvernement prochain» annonce Mokri sur sa page facebook. Le Chef du MSP dira que la participation de sa formation politique à la composante du gouvernement ne sera qu’après la réalisation des élections libres et transparentes pour les prochains rendez-vous électoraux, la réussite de son parti dans les législatives et l’entente sur un programme d’une transition économique et politique du pays. Ainsi, Mokri dira que son parti veillera à favoriser l’option d’un gouvernement consensuel, rassemblant toutes les diversités idéologiques. Pour le chef du MSP, ce gouvernement consensuel devra être formé par des compétences algériennes, peu importe leurs appartenances politiques.

Abderrezak Mokri avait déjà qualifié les prochaines échéances électorales de 2017 de «tournant décisif» dans l’histoire de l’Algérie car, selon lui, la tenue de ces élections dans la transparence, permettra d’«atteindre le consensus national». Le MSP qui a depuis sa création évolué à l’intérieur du pouvoir en participant au gouvernement pendant plus d’une décennie, s’est retrouvé en divorce avec ce même pouvoir, sous l’ère de Mokri. Cette situation a créé des dissidences au sein du parti de Cheikh Nahnah. Mais il semble que Mokri s’est rétorqué à l’opposition interne de son parti en acceptant d’abord de participer aux législatives prochaines et ensuite accepter de prendre part au prochain gouvernement.

Les deux élèves du défunt Cheikh Nahnah à savoir Abderrazak Mokri président du MSP et Abdelmadjid Menasra président du FC, se sont entendu de fusionner les deux formations politiques et ce, pour se préparer aux législatives prochaines et aussi pour renforcer le parti de Cheikh Nahnah.