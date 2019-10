<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Mort de deux enfants dans l’effondrement d’un mur d’une maison à Sidi Abdelmoumen</span>

Deux enfants sont morts suite à l’effondrement d’un mur d’une maison située dans la commune de Sidi Abdelmoumen (Mascara), a-t-on appris samedi du directeur de la Santé et de la Population de la wilaya, Amri Mohamed.

L’accident s’est produit vendredi soir dans un village relevant de la commune de Sidi Abdelmoumen dans la daira de Mohammadia, lorsqu’un mur vétuste de la maison d’une tante des deux victimes (deux frères) âgés de 2 ans et demi et 5 ans s’est effondré alors qu’ils étaient en train de jouer avec une corde accrochée au mur, a-t-on indiqué. Les deux enfants sont morts avant leur admission à l’hôpital «Dahou Dahaoui» de Mohammadia succombant à leurs blessures, selon la même source. Des responsables de la wilaya, dont le directeur de la Santé et de la Population et le directeur de la Protection civile, se sont rendus à l’hôpital de Mohammadia pour présenter les condoléances à la famille des deux victimes. Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame.