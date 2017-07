<span style='text-decoration: underline;'>Mondial 2018</span>:<br><span style='color:red;'>Moscou promet un «accueil du plus haut niveau»</span>

Motivée par le succès de la Coupe des Confédérations-2017, la capitale russe Moscou sÆapprête à accueillir la Coupe du monde de football de 2018 quÆelle compte organiser «au plus haut niveau», selon un de ses responsables.

«La ville de Moscou est prête à donner un accueil du plus haut niveau à la Coupe du monde de football de 2018», a déclaré dans un communiqué le chef du Département des Sports et du Tourisme de Moscou, Nikolaï Gouliaev. «Les yeux du monde entier seront braqués sur Moscou, si bien que plusieurs touristes afflueront vers les aéroports de la capitale. Compte tenu de notre expérience en matière d’organisation d’événements sportifs et culturels, nous sommes prêts à les accueillir. Le Mondial 2018 se tiendra au plus haut niveau», a-t-il souligné. Selon lui, au moins 1.086 hôtels de la capitale sont déjà passés par les procédures de classification et 10 autres hôtels seront construits d’ici à la fin de l’année. La ville, a-t-il poursuivi, est prête à héberger chaque touriste en fonction du prix par chambre qui lui convient le mieux. Nikolaï Gouliaev a également indiqué que les bonnes pratiques qui avaient permis d’assurer la sécurité lors de la Coupe des Confédérations-2017 donnaient la confiance nécessaire pour préparer et organiser «le principal tournoi qui a lieu tous les quatre ans». La première Coupe du monde de football jamais organisée en Russie se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018. Les matchs du tournoi auront lieu à Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. En mai dernier, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret sur la mise en place de mesures de sécurité renforcées pour la Coupe des Confédérations en 2017 qui vient de se terminer, et pour la Coupe du monde de football de 2018. Le décret porte sur l’introduction de mesures de sécurité renforcées dans les infrastructures et les zones adjacentes aux lieux de compétitions sur le territoire de la Russie. Le document implique également que soient harmonisées toutes actions d’envergure menées au cours de la Coupe des Confédérations en 2017 et la Coupe du monde en 2018 par les organismes territoriaux et ceux du ministère de l’Intérieur ainsi que par les services de sécurité. En outre, la vente de tous types d’armes, de munitions ainsi que de substances explosives et toxiques sera strictement prohibée. Les militaires de la Garde nationale russe (Rosgvardia) seront notamment chargés de veiller au respect du décret, qui entrera en vigueur le jour de sa publication.