<span style='text-decoration: underline;'>Culture</span>:<br><span style='color:red;'>Mostaganem se partage la neuvième édition du théâtre arabe avec Oran</span>

La neuvième édition du festival du théâtre arabe organisée par l’institut arabe du quatrième art basé à Charika (Emirat arabes unis), a débuté avant-hier à Oran en présence du ministre de la Culture, du secrétaire général dudit institut et de sa délégation, du président de l’Office national algérien de la culture et de l’information, de certains comédiens des troupes de pays arabes participantes, des walis d’Oran et de Mostaganem et d’invités.

Cette année et pour la prochaine fois en Algérie, deux villes, Oran et Mostaganem offrent leurs espaces aux troupes théâtrales arabes pour étaler leurs talents. En effet, en ce qui concerne Mostaganem, du onze au dix-neuf du mois courant, des troupes de pays arabes et d’autres de certaines universités algériennes activant dans le cadre du théâtre universitaire, s’exhiberont sur les planches du théâtre régional «Djilali Benabdelhalim» et de la Maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki». Des ateliers pour aiguiser les connaissances des gens intéressés par le quatrième art en ce qui concerne les professions qui y sont liées. De même, des conférences portant sur le théâtre et des gens du quatrième art seront animées par des spécialistes à l’université de Mostaganem et à la bibliothèque principale de lecture «Belhamissi Moulay». La clôture de la neuvième édition du théâtre arabe aura lieu à Mostaganem, à la salle «Ryma» de la Maison de la culture.

Elle sera caractérisée par la présentation de la pièce «Rihlat hob» (voyage d’amour) que jouera une troupe algérienne et la remise des premier, deuxième et troisième prix aux troupes lauréates sur les huit en compétition. A indiquer que le premier prix Soltane Mohamed El Kacemi, Emir de Charika, est d’un montant de vingt cinq mille dollars, selon les organisateurs. Il convient de souligner qu’au cours des dix jours (10-19 du mois courant), vingt trois pièces seront jouées à Oran et Mostaganem par des troupes des pays arabes dont l’Algérie.

Aussi, dans ces neuf pièces théâtrales qui seront jouées par des troupes universitaires venues de plusieurs wilayas du pays. Toutes les conditions humaines et matérielles sont réunies pour que la manifestation se déroule convenablement, le wali y veille en personne.

Charef.N