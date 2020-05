<span style='text-decoration: underline;'>ُEVOCATION</span>:<br><span style='color:red;'>Moulay Zinedine dit Zinou, 17 ans déjà</span>

Pour les jeunes générations, le sobriquet ‘Zinou’ est sans doute inconnu mais pour les nostalgiques de la Mekerra, il fut l’une des dynamiques et sympathiques figures du sport local.

Une personnalité très appréciée par les belabébsiens de l’époque qui se souviennent de ses qualités de fervents supporters, non seulement de l’USMBA comme club phare, mais de toutes les équipes qui représentaient la Mekerra dont l’IRMBA et l’ONACO (NEBA). Mais son amour sportif était pour la section Sports et Travail dont il a été l’un des chefs de file de ce mouvement sportif. Entre l’APC et le sport, Moulay Zinedine n’avait comme devise que la balle ronde. Une discipline qui a été sa dernière activité avant son départ pour toujours. Mais qui était donc Zinou? De son vrai nom, Moulay Zinedine, Zinou nous a quittés le 24 juillet 2003 suite à une crise cardiaque alors qu’il disputait un match sur le tuf du stade de proximité du quartier Sorecor (cité 1.500 logements). Fervent de la balle ronde, il a joué dans l’équipe des Sport & Travail de la wilaya de Sidi Bel Abbés de la période allant de 1978 jusqu’à 1984. Puis, il a endossé le maillot de l’IRM Bel Abbés et deviendra ensuite un actif dirigeant du club de la Mairie entre 1984 et 2000. Un grandiose tournoi a été organisé à sa mémoire en août 2006 où huit clubs se sont disputés le trophée du mémorial Zinou pendant une vingtaine de jours avec la participation des formations d’anciens joueurs de l’USMBA, la Ligue de Wilaya Sport & Travail, l’IRMBA, le FC. Saâda et le NEBA. La finale a été remportée par l’USMBA menée par les Farradji, Louahla et Haffaf qui ont battu l’équipe de la ligue de wilaya sport & travail par deux buts à zéro contre les coéquipiers du défunt Kaddour Oudandji.

B.Didène