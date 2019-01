<span style='text-decoration: underline;'>Le Conseil constitutionnel orphelin </span>:<br><span style='color:red;'>Mourad Medelci n’est plus</span>

Le président du Conseil constitutionnel Mourad Medelci, a été inhumé dans l’après-midi d’hier au cimetière de Ben Aknoun à Alger. Les obsèques se sont déroulées en présence notamment du président du Conseil de la Nation Abdelkader Bensalah, du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ainsi que de hauts responsables de l’Etat, des membres du gouvernement, des personnalités politiques et nationales et des proches du défunt, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Le président du Conseil constitutionnel Mourad Medelci, est décédé hier tôt dans la matinée. Agé de 76 ans, l’homme s’est éteint parmi les siens dans son domicile à Alger. Il était gravement diminué par une maladie qui a fini par l’emporter.

Mourad Medelci n’est pas un personnage anonyme dans l’histoire de l’Algérie indépendante. Né le 30 avril 1943 à Tlemcen, le défunt a eu un parcours très intéressant dans l’administration publique, ainsi que dans les institutions politiques du pays.

En effet, avant de siéger en qualité de président du Conseil constitutionnel depuis 2013 qui aura été le couronnement d’une longue carrière, l’homme a occupé plusieurs hautes fonctions au sein de l’Etat.

Licencié en Sciences économiques de l’Université d’Alger, au lendemain de l’indépendance du pays, en 1966, le défunt a fait partie de la première génération de l’élite qui a eu à gérer le lourd fardeau du développement, au moment où l’Algérie accédait à l’indépendance, exsangue et sans ressources financières, dignes de ce nom. Après avoir gravi les échelons de la responsabilité, il prend à 37 ans les commandes d’une grande entreprise publique. Ce fut la Société nationale des tabacs et allumettes (SNTA), dont il était directeur général. C’était en 1980. Huit années plus tard, il prend les rennes du ministère Commerce, après en avoir été le secrétaire général durant plusieurs années. Il a quitté le gouvernement en 1989 pour y retourner deux années plus tard, en 1991, en tant que ministre délégué au Budget. Un poste qu’il occupera un peu plus d’une année dans les conditions difficiles que l’on sait.

Mourad Medelci fait sa traversée du désert et revient aux affaires dans le premier gouvernement de Abdelaziz Bouteflika. Il a été successivement ministre du Commerce (1999-2001), ministre des Finances (2001-2002). Le président de la République met fin à sa courte expérience ministérielle pour le rappeler auprès de lui. Il a ainsi occupé le poste de conseiller à la présidence de la République sur une période de 3 ans, de 2002 à 2005.

Après un passage plutôt long à El Mouradia, Mourad Medelci est rappelé au gouvernement où il s’est vu confier les portefeuilles régaliens des Finances entre 2005 et 2007 et des Affaires étrangères de 2007 à 2013. Une période assez longue où M.Medelci a conservé son poste dans plusieurs gouvernements.

Cette longévité dans les structures de la haute responsabilité est un signe qui ne trompe pas de la confiance dont bénéficiait Mourad Medelci auprès du président de la République, qui perd avec le décès du président du Conseil constitutionnel, un compagnon fidèle et loyal. Même s’il a été quelque peu discret, sans jamais un mot qui dépasse tout le long de sa carrière, le défunt aura tout de même su capter la sympathie et le respect des Algériens qui n’ont jamais eu des mots durs à son encontre. On reconnaissait en lui le technocrate honnête et rigoureux et qui accomplissait ses missions avec des compétences avérées et un patriotisme que personne ne lui conteste.

Nadera Belkacemi