<span style='text-decoration: underline;'>Front national algérien </span>:<br><span style='color:red;'>Moussa Touati jette l’éponge</span>

C’ est une nouvelle inattendue qui a été annoncée hier. Le président du Front national algérien (FNA) Moussa Touati, a annoncé sa démission de la tête de son parti.

Le Président du FNA a estimé que la situation actuelle du parti n’est pas stable, tout en accusant les militants de ne pas respecter le règlement intérieur du parti. Le manque d’engagement et l’indiscipline des membres du parti ainsi que leur «inclinaison» au pouvoir, seraient les principales raisons évoquées par Moussa Touati qui préfère se retirer du parti. «Les militants ne respectent ni les statuts du parti ni la démarche du FNA qui est un parti d’opposition et en plus ils ne paient pas leurs cotisations» a-t-il expliqué sa démission. Ainsi, estime le fondateur du FNA, «je ne vois pas pourquoi continuer à militer au sein de ce parti». « Les militants ne prennent pas des positions claires. Je ne suis pas d’accord avec leurs démarches. Il faut dire que le militantisme c’est pour une cause et non pour avoir des postes de travail» a expliqué notre interlocuteur qui précise encore que la démission est la seule solution pour dénoncer ce genre de pratiques irresponsables. Mais, selon nos échos au sein du parti, les membres du Conseil national ont refusé la démarche de Mousa Touati de quitter le parti. Un plus de deux mois des élections locales qui auront lieu le 23 novembre prochain, le président du FNA crée la surprise et ouvre toutes les possibilités d’effondrement du parti. Le FNA est le grand perdant des dernières élections législatives où il a été privé de son seul siège après qu’il lui ait été retiré au profit du RND incitant son président à observer une grève de la faim de plus de 10 jours, risque de sortir sans aucun résultat positif lors des élections locales prochaines.

Alger: Noreddine Oumessaoud