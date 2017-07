<span style='text-decoration: underline;'>Le président de la République l’a opéré ce jeudi</span>:<br><span style='color:red;'>Mouvement partiel dans le corps de la magistrature</span>

La fonction président de tribunal administratif a vu la promotion de nombreuses femmes. Pour les observateurs, cette promotion de présidents de tribunaux administratifs donnera certainement des procureurs généraux dans un futur proche, peut être au prochain mouvement dans le corps de la magistrature.

Un mouvement partiel dans le corps de la magistrature a été opéré jeudi dernier par le président de la République. Décidé en conformité avec l’article 92 de la Constitution et de l’article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature, ledit mouvement a concerné l’ensemble des services de l’institution judiciaire. En effet, la décision présidentielle a concerné des présidents de Cours, des procureurs généraux, des présidents des tribunaux administratifs et des commissaires d’Etat. Le caractère certes, très limité des changements, est quelque peu contrasté par sa «verticalité», puisqu’il a touché une bonne partie des professions liées à la magistrature. On retiendra dans ce mouvement, que 11 présidents de Cours, 14 procureurs généraux, 11 résidents de tribunaux administratifs et 7 Commissaires d’Etat, ont été nommés. Dans le lot, il y a lieu de souligner de nombreuses promotions qui font que des Vice-présidents de cours, des procureurs généraux ou encore des commissaires d’Etat, se retrouvent au terme de ce mouvement à la tête de cours de justice. C’est d’ailleurs le cas de Berriah Kheira, commissaire d’Etat près le tribunal administratif de Mostaganem, promue présidente de la Cour de Relizane.

Dans le corps des procureurs généraux, la même logique a été respectée. On enregistre de nombreuses promotions de procureurs adjoints à procureurs généraux, avec toute fois l’absence totale de femme dans le présent mouvement. Ce qui n’est manifestement pas le cas pour la fonction de président de tribunal administratif qui a vu la promotion de nombreuses femmes. Pour les observateurs, cette promotion de présidents de tribunaux administratifs donnera certainement des procureurs généraux dans un futur proche, peut être au prochain mouvement dans le corps de la magistrature. Même si ce dernier est déjà substantiellement féminisé, il reste qu’il gagnerait à ce que l’élément féminin se renforce aux plus hauts postes de décision. Cette démarche est assumée par les plus hautes autorités de la République.

Pour ce qui concerne le poste de commissaire d’Etat, il a été procédé à quelques permutations, en sus de promotion à ce poste, assez sensible, faut-il le souligner, dans la hiérarchie de la magistrature.

Il y a lieu de préciser que ce mouvement est le premier effectué sous le gouvernement de Abdelmadjid Tebboune. Celui-ci, a annoncé, rappelons-le, un mouvement dans le corps des walis. Le Premier ministre n’a pas précisé l’ampleur des changements à la tête des wilayas, mais l’on croit savoir que l’objectif du gouvernement est d’entamer la nouvelle rentrée sociale avec un effectif rénové au plan local, cela, après les sérieux changements opérés dans le gouvernement. Aucune information n’a filtré sur les identités des nouveaux walis, mais les observateurs s’attendent à deux critères, un début de féminisation du corps des walis et un sérieux rajeunissement.

Alger: Smaïl Daoudi