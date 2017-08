<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Nabil Lamara (latéral droit): «Je me sens dans ma famille à la Mekerra»</span>

Après les départs des deux latéraux droits Zenasni et Yaghni, l’administration du club phare de la Mekerra n’a pas trop attendu pour trouver le successeur, l’homme qu’il faut dans le couloir droit, enrôlé pour ce poste. Suivons donc Lamara Nabil:

Ouest Tribune: Comment expliquer ce choix d’opter pour le club phare de la Mekerra ?

Lamara Nabil: Franchement, je ne pouvais refuser l’offre de l’USMBA. C’est une équipe qui est bien organisée et qui pratique un beau football, peut-être même, le meilleur football de notre championnat.

Une vérité que j’ai pu découvrir en jouant contre l’USMBA la saison passée lorsque j’ai endossé le maillot de Médéa.

O.T: Il semble que la présence du coach Chérif El Ouazzani est pour beaucoup ?

L.N: Certes, le coach approuva mon arrivée et il fut pour beaucoup dans mon actuel choix. C’est un entraîneur qui adore son travail et connaît bien son boulot quant à motiver ses poulains. C’est un bon choix, quoi !

O.T: Et comment s’est déroulée votre intégration dans votre nouveau groupe ?

L.N: Parfaitement ! Dire que depuis ma formation au sein de mon club d’enfance, le RC Kouba, puis, mon arrivée la saison passée à l’O Médéa, je suis en parfaite évolution grâce à mes entraîneurs. Je n’ai pas à me plaindre de mes choix.

O.T: Peut-on s’attendre à une éclosion de la part de Lamara chez l’USMBA ?

L.N: Absolument, je donne rendez-vous à nos supporters pour le prochain exercice.

A Sidi Bel-Abbès, je me suis vite retrouvé durant le premier stage au centre des jeunes talents de foot. Reste mon devoir de confirmer mon statut de titulaire et surtout ravir nos supporters dès le coup d’envoi du championnat contre le CRB vendredi prochain.

Propos recueillis par: B.Didéne