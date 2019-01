<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie/8es de finale </span>:<br><span style='color:red;'>NAHD-MCA et PAC-USMH, deux derbys algérois à l’affiche</span>

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie de football (Séniors) qui s’est déroulé, dimanche, à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration à Ain-Benian (Alger), a donné lieu à deux grands derbys algérois, entre NA Hussein Dey-MC Alger et Paradou AC-USM El Harrach.

La première rencontre se disputera entre deux grandes formations de la 1ere Ligue professionnelle «Mobilis»: le NAHD et le MCA qui a remporté le match de finale 2016 contre le Nasria (1-0) avec un but signé Abderrahmane Hachoud. Toujours en lice en Coupe de la Confédération de football (CAF), le Nasria tentera d’oublier sa défaite devant le MCA en 2016, tandis que le «doyen» des clubs algériens essayera de parvenir au dernier quarré de la dame coupe. Le tirage au sort a donné lieu également à un autre derby algérois entre Paradou AC (club hôte) et l’USMH qui a éliminé le MO Béjaia. Par ailleurs, le vainqueur du match des 16es de final qui se jouera, mardi 15 janvier, entre Amel Bousaâda et l’ES Sétif accueillera en 1/8e de final l’USM Alger. En cas de qualification de l’ESS, le public algérien verra une belle affiche avec les plus titrés des clubs algériens. Plusieurs rencontres entre des équipes évoluant en 1e et 2e ligue sont également au programme de ces 8es de finale, avec notamment une rencontre entre L’USM Annaba (ligue 2) et le CA Bordj Bou Arreridj (ligue 1). Le MC Oran (Ligue 1) recevra de son côté le NC Meguerra (Ligue 2), une des surprises de cette saison. Pour les autres rencontres, le CR Belouizdad (ligue 1) recevra Sarri Amel Mohammadia évoluant en championnat amateur, tandis que JSM Bejaia (ligue 2) accueillera Chabab Bouguirat. Le CS Constantine, champion en titre et auteur d’une excellente prestation en ligue des champions africaine, affrontera la modeste équipe de Rouissat. Le tirage au sort de 16es de finale, qui se jouera en aller-retour contrairement aux éditions précédentes, mettra aux prises l’équipe qualifiée du match CR Belouizdad et SA Mohammadia à celle du match NA Hussein Dey et MC d’Alger, ce qui donnera lieu à «un autre derby algérois», en cas de la qualification du CRB. Le gagnant du match USM Annaba (Ligue 2) et CABB Arreridj (Ligue 1) jouera contre le club qualifié de la rencontre entre l’ES Sétif (Ligue 1) ou l’Amel Bou Saâda (Ligue 2) et l’USM d’Alger (Ligue 1). En cas de qualification, le CS Constantine rencontrera le qualifié du match MC Oran-NC Magra, alors qu’une fois qualifiée contre la CRM Bouguirat, la JSMB aura à affronter soit le AC Paradou ou l’USM El Harrach.

Par ailleurs, cette compétition a vu la sortie du tenant du titre de la coupe d’Algérie, l’USM Bel-Abbès, et la JS Kabylie qui a animé la finale de l’édition 2018. Les matchs de 32e de finale de la compétition la plus populaire en Algérie se joueront les 21 et 22 janvier, alors que ceux des 16es de finale les 19 et 20 février (aller) et les 26 et 27 du même mois (retour). La dernière rencontre des 16es de finale entre l’AB Saâda et l’ES Sétif est programmée le 15 janvier en cours au stade de Bou Saâda.