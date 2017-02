<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 | 20ème journée</span>:<br><span style='color:red;'>NAHD-USMH jeudi et USMA-CRB lundi au stade 5-juillet</span>

Les derbies de la capitale NA Hussein Dey-USM El Harrach et USM Alger-CR Belouizdad se joueront respectivement jeudi et lundi (16 et 20 février) au stade olympique 5-juillet, selon le programme de la 20e journée communiqué dimanche par la Ligue de football professionnel (LFP). Le coup d’envoi de la journée sera donné le jeudi 16 février avec le match entre le NAHD et l’USMH (17h00), alors que le second derby algérois USMA-CRB aura lieu le lundi 20 février à 18h00. Une seule rencontre a été programmée vendredi et mettra aux prises le DRB Tadjenanet et le CS Constantine (15h00). Deux matchs se joueront samedi: MO Béjaia-Olympique Médéa (16h00) et ES Sétif-USM Bel-Abbès (16h00). Trois rencontres ont été reportées à des dates ultérieures en raison de la participation de la JS Saoura, de la JS Kabylie et du MC Alger aux compétitions africaines des clubs. Ainsi MC Oran-MC Alger, JS Saoura-RC Relizane et CA Batna-JS Kabylie seront reprogrammés par la LFP.