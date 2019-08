<span style='text-decoration: underline;'>Jijel</span>:<br><span style='color:red;'>Naissance de deux lionceaux au parc animalier Bordj Blida</span>

Le parc zoologique Bordj Blida d’El Aouana, dans la wilaya de Jijel, a vu la naissance de deux (2) lionceaux, une femelle et un mâle de l’espèce «Lion d’Afrique», a révélé à l’APS la gérante de cette infrastructure, Naima Bouhlissa.

La mise bas s’est déroulée «dans des conditions normales et les deux lionceaux sont en bonne santé», a précisé la même source, ajoutant que c’est la troisième mise bas de cette lionne, née il y a des années dans ce même parc. Le parc animalier Bordj Blida, communément appelé parc de Taza, s’étend sur 24 hectares et abrite 42 espèces d’animaux domestiques et sauvages.