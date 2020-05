<span style='text-decoration: underline;'>KAOUTAR KRIKOU</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessaire intensification des campagnes de sensibilisation au niveau des zones d’ombre</span>

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a appelé mardi à Oran à l’intensification des campagnes de sensibilisation au niveau des zones d’ombre pour lutter contre le Coronavirus (Covid19), soulignant la nécessité de prendre particulièrement soin des personnes âgées pour les protéger de cette pandémie.

S’exprimant devant la presse, en marge du lancement de la quatrième caravane de solidarité au profit des personnes âgées vivant seules ou en situation difficile et des personnes aux besoins spécifiques, la ministre a précisé que «cette initiative a un double objectif. En plus de l’aide alimentaire destinée à ces couches de la société, en particulier à ceux qui vivent dans les zones d’ombre, l’occasion est également de sensibiliser et prévenir les habitants de ces régions sur les dangers du coronavirus et la nécessité de s’en prémunir, une mission confiée aux cellules de proximité composées de médecins généralistes, de psychologues et d’assistants sociaux». Et d’ajouter : «Les personnes concernées et les familles vivant dans les zones d’ombre doivent être sensibilisées sur la nécessité de porter des masques et le recours intensif aux moyens de stérilisation afin de prévenir la pandémie à laquelle sont exposées généralement les personnes âgées». La ministre a promit, au passage, que ces caravanes se poursuivront «jusqu’à la fin de cette crise sanitaire» qui secoue l’Algérie et le reste du monde.

© OT / Adda













Le coup d’envoi de cette quatrième caravane, organisée sous l’égide de la direction de l’action sociale de la wilaya d’Oran en coordination avec l’agence du développement social (section régionale Mostaganem), a été donné à partir de la maison de l’artisanat, sis au quartier Essabah (Est d’Oran). La caravane, à laquelle ont été mobilisés cinq médecins généralistes, six assistants sociaux, cinq spécialistes sociaux et six psychologues, touche les différentes communes d’Oran et cible au moins 100 personnes âgées en situation difficile, dont 33 personnes vivant seules et 45 personnes aux besoins spécifiques. Par ailleurs, Mme Krikou a saisi l’opportunité pour offrir des crédits bancaires à des jeunes porteurs de projets dans le cadre du programme de l’Agence de micro-crédit dédiée à cette catégorie de la société. Elle en a profité aussi pour saluer la nature des projets engagés dans ce registre depuis quelques temps et qui sont concentrés sur la fabrication des outils pour lutter contre le Coronavirus, une démarche fortement encouragée par la représentante du gouvernement, qui s’est rendue, dans la deuxième étape de sa visite, à la Mosquée «Emir Abdelkader» où est concentré l’essentiel des activités du conseil «Souboul El Kheïret» relevant de la direction locale des affaires religieuses et du Wakf. Sur les lieux, la ministre a eu des explications sur les initiatives prises par cette structure, notamment dans la préparation des repas chauds au profit du personnel du secteur de la santé et des patients des hôpitaux, ainsi que des familles nécessiteuses. Une moyenne de 2500 repas chauds sont distribués quotidiennement depuis le début du mois sacré du Ramadan, selon les responsables de l’opération. L’hôte d’Oran, tout en mettant en avant cette activité, ainsi que les diverses initiatives de solidarité auxquelles contribuent les différents secteurs du gouvernement, a estimé que «la solidarité par laquelle s’illustre les différentes composantes du peuple algérien constitue le meilleur moyen pour vaincre la pandémie du Coronavirus». Pour son dernier point de sa visite à Oran et qui l’a mené à la maison d’accueil des personnes âgées à Haï Essalem où sont hébergées pas moins de 51 vieilles, Mme Krikou s’est dite «satisfaite de l’intérêt particulier accordées à cette couche de la société», tout en exprimant son admiration pour la «ferme modèle» réalisée par les résidentes de ce site.