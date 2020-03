<span style='text-decoration: underline;'>Université-Industrie</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité de mettre en place des passerelles entre les deux secteurs</span>

L’université algérienne souffre de la marginalisation et il est grand temps pour elle de s’impliquer, à l’instar des autres pays, dans la vie économique et industrielle car, le pays a besoin aujourd’hui, de l’intelligence du savoir.

Selon le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Chems-Eddine Chitour, il est nécessaire pour l’université, de s’impliquer dans la vie économique et industrielle, compte tenu du rôle important de l’intelligence du savoir dans la création de la richesse. Lors de sa présentation du projet de loi d’orientation sur la recherche scientifique devant les membres du Conseil de la Nation, le ministre, qui a rappelé le taux de 0.58% du PIB, est dédié la recherche scientifique dans notre pays, a souligné qu’il n’était plus possible de continuer sur cette voie, avant d’appeler à l’ouverture de la recherche scientifique au secteur privé.

Ainsi, il a mis en exergue, par là même, l’importance de renforcer la coordination Université-entreprises économiques à travers l’accompagnement des start-up et l’encouragement de la recherche scientifique qui «demeure en deçà du niveau recherché aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif».

Concernant le projet de loi présenté devant les membres de la chambre haute du parlement, M. Chitour a rappelé que la création du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, institué par la Constitution de 2016 et chargé de missions autrefois confiées aux Conseil national de la recherche scientifique et technologique et au Conseil national d’évaluation, «exige par la force de la loi la modification de certaines dispositions contenues dans la loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique». «Les amendements portent essentiellement sur la reformulation des articles 17, 18, 29 et 30 de la loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, pour «éviter le dualisme juridique figurant dans le texte de loi, d’autant que les dispositions desdits articles renvoient toutes au Conseil national», a-t-il rappelé.

Depuis plusieurs années, les responsables et les experts n’ont pas cessé d’appeler à la création d’une passerelle entre les deux mondes cités (université et monde d’emploi et l’industrie), et ce, en orientant dès le cursus universitaire les étudiants vers le monde de Travail que ce soit employés ou entrepreneurs. Ainsi, il est temps d’agir rapidement et dépasser les clivages entre les universitaires et les chefs d’entreprises. Sur ce sujet, l’UGTA avait déploré la situation des diplômés universitaires en disant qu’au niveau de sa cellule Emploi, 75% des demandes de Travail reçues sont envoyées par des diplômés universitaires.

Noreddine Oumessaoud