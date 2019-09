<span style='text-decoration: underline;'>Protection civile d’Afrique</span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité de promouvoir la coopération </span>

La quatrième réunion africaine des directeurs généraux et directeurs de la Protection civile a eu lieu hier à Alger. Pas moins de 21 directeurs généraux de la Protection civile ont passé en revue hier, les principaux défis et problèmes organisationnels auxquels l’Afrique est confrontée. Cette réunion historique, a été l’occasion de reconnaître la nécessité de renforcer le partenariat entre les Nations et l’Union africaine.

Prenant la parole lors de cette rencontre, le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, a indiqué que cette 4ème réunion vise à donner un nouvel élan à la coopération régionale en protection civile et à réfléchir sur les stratégies de protection civile de type nouveau. Pour lui, ces stratégies nous permettront de faire efficacement face à des risques de catastrophes en perpétuelle mutation.

Cette réunion entend fédérer les énergies et les expériences à l’effet de construire un écosystème dynamique autour des enjeux de développement et de pleine réalisation du bonheur des populations, indique-t-il à formation en matière de protection civile, est d’autant plus importante qu’elle permettra aux acteurs de développer des connaissances, d’acquérir de nouvelles compétences et d’être prêts à s’investir de manière conséquente dans leur mission. «La problématique des catastrophes et autres accidents qui affectent l’équilibre psychologique et social de nos Etats, invite à une réflexion profonde sur les origines, les manifestations et les conséquences multiformes de sinistre.

Pour lui, le secrétaire général adjoint de l’Organisation Internationale de Protection Civile (OIPC) Belkacem El Ketroussi, a indiqué que le modèle algérien est devenu une référence, ajoutant que l’organisation de ce séminaire était motivée par la nature de la bonne appréciation de l’expérience algérienne et de par ses résultats probants qui n’a pas laissé indifférents les experts.

A noter, que les Directeurs Généraux de la Protection Civile d’Afrique, devraient faire le point sur les développements et les réalisations de la dernière décennie dans le domaine de la Protection Civile. Ils échangeront sur les moyens pour sensibiliser les citoyens et pour une meilleure prévention, préparation et la réaction aux catastrophes notamment en responsabilisant les volontaires et les jeunes. Ils échangeront également sur les meilleures pratiques pour fournir une assistance internationale efficace en cas de catastrophe et discuteront des moyens de mieux promouvoir la coopération interinstitutionnelle et le dialogue entre les communautés opérationnelle et scientifique.

Noreddine Oumessaoud