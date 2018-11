<span style='text-decoration: underline;'>Transport ferroviaire </span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité de sécurisation des passages à niveau</span>

Le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zaalane, a indiqué mercredi à Alger que les différents services de son département et ceux de la sécurité ont recensé que 131 passages à niveau sont considérés comme point-noirs.

M. Zaalane qui intervenait en marge du séminaire sur «les passages à niveau: Risques et enjeux humains et matériels», a estimé que 131 «points noirs», c’est-à-dire les passages à niveau les plus dangereux, avaient été recensés en collaboration avec les services de sécurité dont la gendarmerie nationale. Il dira en outre, que plus de 80 de ces points ont été supprimés, sachant que le nombre global des passages à niveau sont au nombre de 650. Le reste des suppressions des «points noirs», lance le ministre, sera pris en charge progressivement en fonction de l’enveloppe financière disponible. Dans ce sens, le ministre a appelé la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), à renforcer ses efforts pour assurer la sécurité du trafic au niveau des passages à niveau, tout en précisant qu’entre 2013 et 2018, il a été enregistré près de 1 370 accidents au niveau des passages à niveau, qui ont causé 317 décès et 498 blessés.

Par ailleurs, M.Zaalane a appelé l’Agence nationale d’études et de suivi des réalisations ferroviaires (Anesrif), à accélérer le programme de suppression des passages à niveau du réseau ferroviaire en raison des accidents provoqués. Ainsi, il a indiqué que le nouveau réseau ferroviaire en cours de réalisation, s’étend sur plus de 2 300 km à travers le territoire national, précisant que les cahiers des charges élaborés à cet effet, comprennent la réalisation de 650 passerelles et l’absence de passages à niveau. «Cela réduira le nombre de victimes et les coûts de prise en charge des effets de ces incidents (assurance sociale des victimes, indemnisations…) et des réparations matérielles», a-t-il avancé.

Quant à lui, le P-dg de la SNTF Yassine Bendjaballah, a souligné que l’amélioration de la sécurité du trafic, la suppression des passages à niveau, permet aux trains de rouler à des vitesses plus élevées et, ainsi, de réduire le temps de transport des voyageurs et des marchandises. «La suppression des passages à niveau évite aux trains des arrêts répétés tout au long de leurs trajets», a-t-il expliqué.

À rappeler, que la campagne nationale de sensibilisation sur les risques liés à la traversée des passages à niveau, a été lancée du 30 octobre au 7 novembre par la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF). A cette occasion, la compagnie ferroviaire nationale a organisé une opération portes ouvertes au niveau des gares ferroviaires d’Alger, de Constantine, d’Annaba et d’Oran ainsi qu’un travail de proximité pour la sensibilisation au niveau des passages à niveau les plus fréquentés, des établissements scolaires et des auto-écoles.

La grève du personnel de la SNTF a duré une demi-heure

Concernant les perturbations du trafic ferroviaire enregistrées hier matin suite à un mouvement de protestation des salariés de la SNTF, M. Bendjaballah a affirmé que ce mouvement «n’a pas excédé une demi-heure», assurant qu’une rencontre entre la direction et les salariés aura lieu jeudi pour évoquer leurs revendications. «Nous n’avons pas connu de grève depuis deux ans. Ce qui démontre que le dialogue est permanent et qu’il y a une réelle prise de conscience des salariés sur l’intérêt de privilégier le dialogue» a-t-il relevé.

Alger: Noreddine Oumessaoud