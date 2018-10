<span style='text-decoration: underline;'>Exportations </span>:<br><span style='color:red;'>Nécessité d’installer des représentations bancaires algériennes en Afrique</span>

Le Directeur Général de l’Agence nationale de promotion des exportations, (ALGEX), Chafik Chetti, a estimé hier, que «le retard de la présence des agents économiques algériens dans le continent africain est du, essentiellement, à l’absence des agences bancaires nationales».

Sur ce sujet, l’invité de la chaîne 3 de la radio algérienne, a cité l’exemple du Maroc qui a mis en place une stratégie très réussie. «Nos voisins de l’Est et de l’Ouest n’ont réussi à investir des places commerciales du continent, que grâce à des moyens logistiques, parmi lesquels il fait mention de la présence d’un réseau bancaire, dont le rôle consiste à booster leurs activités.», rappelle l’invité de la radio nationale.

M. Chetti a tenu à rassurer les opérateurs économiques, en disant que tous les efforts vont être engagés, pour dans un premier temps, réussir l’exposition commerciale devant être organisée prochainement dans la capitale mauritanienne. «Dans une perspective plus étendue, il reste à faciliter l’implantation d’agences bancaires et de comptoirs commerciaux, seuls instruments, à même de faciliter les mises en relation d’affaires entre les partenaires économiques nationaux et étrangers «, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Directeur Général de l’Agence nationale de promotion des exportations, a indiqué que l’ouverture de la frontière de la Mauritanie, en même temps qu’elle contribuerait à multiplier les échanges avec ce pays, aiderait d’autre part l’Algérie, à développer des relations commerciales avec huit pays de l’Afrique de l’Ouest. «En plus de contribuer à la multiplication des échanges économiques avec la Mauritanie, l’accès au port de Nouakchott sur la façade Atlantique, devrait pouvoir servir aux opérateurs algériens, à pénétrer des marchés du continent Africain», précise le responsable.

À propos des exportations hors hydrocarbures, le DG d’ALGEX constate que l’Algérie se trouve en phase ascendante, signalant que durant les huit premiers mois de 2018, celles-ci avaient atteint le seuil des 2 milliards de dollars, une année record, et qu’elles pourraient se situer à 3 milliards de dollars, à la fin de cette année.

Pour lui, ce résultat s’explique par quelque chose qui a bougé, notant que pour ce qui concerne les structures d’exportation, des 80% auparavant, celles générées par des dérivés d’hydrocarbures sont passées à 60%. Le reste étant constitué de produits industriels et agricoles frais, placés sur des marchés en Europe, en Afrique et ceux du Proche et du Moyen Orient.

Alger: Noreddine Oumessaoud