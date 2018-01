<span style='text-decoration: underline;'>Futur siège de la radio locale - Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'> Nécessité d’un apport financier pour éviter l’arrêt des travaux</span>

A l’initiative de l’ancien wali appuyé par l’APW, a été lancé par une entreprise privée les travaux de réalisation, au début de l’année 2017, d’une infrastructure devant abriter la radio locale Dahra.

C’est sur le budget de la wilaya qu’une somme a été prélevée pour réaliser ladite infrastructure composée d’un rez-de-chaussée et un étage. Les travaux accusent un taux d’avancement appréciable. Cependant, des milieux avertis, l’argent consacré pour concrétiser ledit projet est sur le point d’être complètement épuisé et par conséquent, il y a risque d’arrêt des travaux. Donc, pour que ce nouveau siège de la radio, situé à l’angle du carrefour formée par les routes Benyahia Belkacem, Cinq juillet et HLM, à hauteur du complexe sportif «Commandant Faradj», soit mené à son terme et assurer aussi les travaux de VRD, il faudrait que le wali et l’APW décident de prévoir un nouvel apport financier du budget «supplémentaire» de la wilaya.

Il convient d’indiquer, que le choix du terrain où sera édifié le siège de la radio, est judicieux et permettra de mieux renforcer l’esthétique des lieux et l’environnement. Aussi, les journalistes, techniciens et autres employés travailleront beaucoup plus à l’aise dans le futur siège de la radio une fois fonctionnel. Les diverses missions (information de proximité, campagnes de prévention pour prévenir les nombreux dangers de la route, de la Harga, de la cybercriminalité et des applications poussant au suicide, de la drogue) et les différentes animations radiophoniques ne seront que mieux accomplies. Actuellement, le siège de la radio est situé dans un coin presque isolé, et de par son étroitesse, les journalistes travaillent avec gêne surtout quand ils animent des émissions culturelles avec la collaboration de groupes de chanteurs, poètes et spécialistes des divers volets de la culture.

Un effort louable doit être entrepris par les responsables concernés pour dégager un apport financier susceptible d’achever complètement et merveilleusement l’édifice devant abriter la radio locale Dahra. Une infrastructure qui se mettra à juste raison au diapason des splendeurs d’une culture variée et riche séculaire dont se targue la wilaya de Mostaganem. Rappelons, que cette région a engendré le grand soufi et moudjahed et laudateur du Prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui), au seizième siècle, Sidi Lakhdar qui est aussi le précurseur du chiîr El Melhoun (poésie populaire), de grands savants en théologie musulmane et en grammaire arabe, le grand maître de l’illumination soufie Sidi Ahmed Alawi dont la tarika compte encore des adeptes à travers le monde. Mohamed Khadra fondateur de la peinture contemporaine moderne, Abderahmane Kaki, grand dramaturge, Djilali Benabdelhalim , fondateur du festival d’art dramatique en 1967, des grands poètes et écrivains, de grands champions dans le domaine sportif.

Le premier coup de feu annonçant la guerre de libération nationale dans la nuit du trente et un au premier novembre 1954 a été tiré à Sidi Ali dans le Dahra mostaganémois à vingt trois heures quarante cinq à cause de faits imprévus survenus ont précité l’action des moudjahidine avant l’heure fixée, zéro heure à travers le territoire national. Le premier chahid, Benabdelmalek Ramdane du groupe des vingt deux de la guerre de libération nationale, est tué les armes à la main par les forces colonialistes le quatre novembre 1954 à la forêt des Ouled Larbi dans la commune de Lapasset (actuellement Sidi Lakhdar) dans la wilaya de Mostaganem. Tous ces pans de l’histoire font l’objet d’émissions qu’animent de temps à autre les journalistes de la radio Dahra avec la collaboration d’historiens et des témoins, cultivant ainsi la mémoire au profit des auditeurs notamment les jeunes pour mieux préserver leur identité et personnalité. C’est dire l’importance de la radio dans l’éducation des masses populaires.

Charef.N