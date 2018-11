<span style='text-decoration: underline;'>Stratégie nationale de lutte contre les inondations</span>:<br><span style='color:red;'>Necib annonce la mise en place d’un programme prioritaire</span>

Pour faire face aux inondations qui causent à chaque fois des dégâts dans plusieurs localités, après chaque précipitation, les autorités comptent lancer une stratégie nationale à travers un programme prioritaire. Ledit programme prévoit des mesures de prévention au profit des villes les plus exposées aux risques d’inondations.

Intervenant hier à Alger lors d’un point de presse, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a donné d’autres détails sur le programme prioritaire visant à lancer la stratégie nationale de lutte contre les inondations.

« Un programme prioritaire pour lancer la stratégie nationale de lutte contre les inondations a été étudié lors de la Journée nationale de lutte contre les inondations organisée hier à Alger », a fait savoir le ministre des Ressources en eau.

« Cette stratégie nationale, basée sur les aspects de la prévention et de la coordination entre les différents secteurs, est un acquis «très important» destiné aux villes exposées aux inondations », a souligné M. Necib.

Le ministre a fait savoir dans le même sillage, que la convention signée lors de cette journée entre l’Agence spatiale algérienne (ASAL) et l’Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), permettra à ces villes de définir le cadre de coordination entre les différents acteurs concernant l’aspect préventif et opérationnel.

S’exprimant sur les dernières précipitations qu’a connues le pays et ayant causé des inondations dans diverses wilayas du pays, M. Necib a affirmé que les changements climatiques sont à l’origine de ces catastrophes.

« Ces aléas étaient dus aux changements climatiques », a-t-il affirmé. Il a indiqué que les masses d’eau enregistrées au niveau des barrages à travers le pays sont à un niveau inédit depuis une vingtaine d’années.

Afin de faire face à cette situation, il a insisté sur l’intérêt d’ôter les entraves qui empêchent un écoulement régulier des cours d’eau, contribuant à réduire le nombre d’inondations. Il a rappelé que l’Etat poursuit la réalisation des infrastructures de protection des villes précisant que 380 ont été réalisées depuis 2000 et 190 sont en cours de réalisation.

De son côté, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a souligné hier l’impératif d’actualisation de la Stratégie nationale de prévention des risques de catastrophes.

Dans ce sillage, il a mis en avant à Alger, la vision du président de la République portant actualisation de la Stratégie nationale de prévention des risques de catastrophes et dessiner ses contours à l’horizon 2030.

Intervenant lors de la journée d’étude sur les dangers d’inondations, M. Bedoui a affirmé qu’en concrétisation de cette vision ambitieuse, le ministère de l’Intérieur et les collectivités locales s’est fixé comme priorité la prévention des grands dangers qui guettent le pays, a indiqué le ministre dans son intervention. A cet effet, le ministère a procédé, depuis 2017, à l’adoption d’un nouveau plan d’action pour faire face aux catastrophes naturelles qui a donné ses fruits cet été, en matière de lutte contre les feux de forêt, grâce à la mobilisation de tous les secteurs ministériels, les autorités locales, la protection civile et la délégation nationale des risques majeurs.

Il est à rappeler qu’au niveau de la capitale, la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a mis en place un plan préventif relatif au principal réseau d’assainissement qui s’étend sur une distance de 3.800 km, et ce pour assurer le contrôle de plus de 60 points noirs à travers les 13 circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger.

