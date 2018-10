<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre les fuites d’eau et les branchements illicites </span>:<br><span style='color:red;'>Necib exige des cadres du secteur de multiplier les efforts</span>

La fuite d’eau et les branchements illicites à des réseaux AEP constituent un casse-tête pour le département de Hocine Necib. Pour y faire face, le Ministère des Ressources en eau lance un plan de lutte contre ce phénomène.

Enregistrés au niveau de plusieurs wilayas du pays, les cas de fuites d’eau et notamment, les branchements illicites causent un préjudice non négligeable à la tutelle. Hormis les démarches lancées dans le passé, le Ministre Hocine Necib a pris le taureau par les cornes en réclament aux responsables du secteur des actions concrètes.

À l’occasion d’une réunion qu’il a présidée,jeudi dernier à Alger, consacrée à l’évaluation de la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement durant la saison estivale, M. Necib a exhorté les cadres de son secteur à fournir plus d’efforts pour réparer les fuites d’eaux dans les plus brefs délais et lutter contre les raccordements illicites.

Le Ministre a évoqué un autre terrain d’actions ; à savoir la communication avec les citoyens. Il a ainsi souligné le rôle de la communication en direction des citoyens pour endiguer le gaspillage de l’eau.

Évoquant l’alimentation de la population en eau potable, le Ministre a affirmé qu’il y a une marge de progression en incitant à l’occasion les cadres du secteur à maintenir le même niveau d’engagement et de mobilisation pour assurer les services publics de l’eau et de l’assainissement à la hauteur des attentes de la population partout, à travers le territoire national et en tout temps: «Aucun recul ne sera admis», a-t-il averti.

Ainsi et selon un communiqué du département de Necib, les différents intervenants ont révélé que la disponibilité de la ressource en eau ainsi que les mesures mises en œuvre dès la fin de l’été 2017, notamment sur le plan organisationnel, ont permis à la population de passer un été dans des conditions «convenables» et «sans incidents majeurs».

En comparaison à la saison estivale écoulée, une nette amélioration a été enregistrée concernant l’AEP. « La fréquence de distribution au quotidien a atteint 78% de la population dont 40% en H24 alors qu’elle n’était que de 65% de la population dont 35% en H24 durant la même période de l’année 2017, affirme le Ministère. Les mesures mises en œuvre pour l’amélioration du service public de l’eau à travers 592 communes ayant enregistré des perturbations plus au moins importantes durant la saison estivale 2017, ont donné leurs fruits. Parmi ces communes, 330 bénéficient désormais d’une alimentation quotidienne touchant ainsi, plus de huit (8) millions d’habitants, indique le communiqué. Quant aux 225 communes restantes, leur alimentation s’améliore en eau potable progressivement jusqu’à la fin de l’année en cours », a indiqué le communiqué du Ministère.

« Ce résultat est atteint grâce non seulement à la disponibilité des ressources en eau mais aussi à la mise en service de nombreux projets structurants qui ont fortement contribué à l’amélioration de l’alimentation en eau potable de plus de deux (2) millions habitants. Il en est de même pour les projets locaux mis en service et portant sur la réalisation et la réhabilitation de forages, la réalisation de réservoirs, la réhabilitation des stations de pompage et la mise en service de plusieurs stations de déminéralisation d’eau dans le sud. »

Aucune anomalie enregistrée quant à la conformité de l’eau distribuée

Sur le volet concernant la conformité de l’eau, le département de Necib a affirmé que l’application des instructions du Ministre portant sur le nettoyage des ouvrages de stockage, l’approvisionnement en quantité suffisante en produits de traitement, l’accroissement de nombre de prélèvements et des analyses «ont permis de distribuer une eau de qualité irréprochable et conforme aux standards internationaux.

La même source a affirmé qu’aucune anomalie n’avait été enregistrée par les opérateurs relevant du secteur des ressources en eau.

Pour ce qui est de l’assainissement, l’amélioration de la qualité des eaux de baignade ainsi que l’ouverture de nouvelles plages, ont également caractérisé la qualité du service public de l’assainissement durant la saison estivale.

Ainsi, 370 plages réparties sur les 14 wilayas côtières ont été autorisées à la baignade, et ce, grâce aux 29 stations d’épuration situées au niveau des villes côtières et au dispositif de protection des plages mis en place par l’ONA, la SEAAL et la SEOR en collaboration avec les directions de wilayas concernées. Ce dispositif a mis l’accent sur la sécurisation du fonctionnement des stations de pompage, des groupes électrogènes et des ouvrages annexes ainsi que le curage et la surveillance des points noirs sur les réseaux.

Par ailleurs, et dans l’objectif d’une amélioration continue, les intervenants ont passé en revue les actions engagées dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2019 et ont évalué leur état de mise en œuvre.

M. Necib a insisté sur le lancement, dans les meilleurs délais, des programmes de développement en se fixant des objectifs chiffrés et en mettant l’accent sur la couverture des zones éparses.

Signalons enfin que la réunion de jeudi dernier, a réuni les responsables de l’Algérienne des eaux (ADE), l’Office national de l’Assainissement (ONA), la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) pour les wilayas d’Alger et de Tipaza, la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) et la Société de l’eau de l’assainissement de Constantine (SEACO).

Alger: Samir Hamiche