<span style='text-decoration: underline;'>Plan contre les inondations au niveau de la capitale</span>:<br><span style='color:red;'>Necib rassure les habitants d’Alger</span>

Le Ministre des Ressources en Eau, Hocine Necib a effectué hier une visite d’inspection et de travail dans la wilaya d’Alger où il a été question de mettre en œuvre plusieurs collecteurs ainsi que des projets.

Ainsi, il a tenu, lors d’un point de presse, à rassurer les habitants de la capitale en disant qu’Alger est bien protégée et que les risques d’inondations qu’encourent les communes algéroises ont été jugulés. «La stratégie vise à mettre en place les mécanismes nécessaires pour une meilleure prévision des inondations afin de protéger les personnes et les biens et garantir ainsi une intervention rapide», estime le Ministre qui a inspecté les projets d’aménagement d’Oued el Harrach et Oued Ouchayeh, sachant que les oueds sont l’une des causes principales des inondations à Alger.

D’ailleurs, c’est sur cette optique qu’a été procédé l’aménagement de plusieurs oueds au niveau de différentes communes d’Alger dont celui d’Oued Ouchayah qui connait un important aménagement consistant à la réalisation d’un collecteur de décharges en DN 4000 mm, sur 2,5km. Pour M. Necib, le but de cet aménagement est la prise en charge des écoulements des eaux usées de Birkhadem et Kouba en partie en acheminant vers la STEP de Berraki. «La deuxième partie du projet consiste également à créer un tunnel de 5,5 km sous l’actuel lit de l’oued entre Ain Naadja et l’embouchure de oued El Harrach avec un débit de 100 m3/s à l’arrivée», indique-t-on. Le Ministre dira que plusieurs investissements réalisés dans différentes villes dont Ghardaïa, Batna et Sidi Bel Abbes ont bénéficié de plusieurs projets structurants de protection contre ce phénomène naturel. Il rappellera à cet effet les investissements réalisés depuis 2000, soit plus de 600 projets d’une valeur de 200 milliards de dinars, soulignant l’acquisition d’équipements en vue de leur installation au niveau des oueds des villes les plus exposées aux inondations.

Revenant sur le projet d’aménagement d’Oued el Harrach, le Ministre a révélé que le taux d’avancement des travaux a atteint un «taux satisfaisant» et il devrait être livré en février 2019. Outre sa dimension environnementale et sa capacité de contenir la problématique des inondations, le projet de Oued el Harrach a permis l’aménagement de près de 140 hectares dont une partie sera réservée aux opérateurs économiques pour la réalisation de projets touristiques, hôteliers et de loisirs, a fait savoir le Ministre.

Alger: Noreddine Oumessaoud