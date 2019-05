<span style='text-decoration: underline;'>Fédération de boxe</span>:<br><span style='color:red;'>Nehassia : «Je suis le président légitime, le bureau fédéral doit accepter ma réhabilitation»</span>

Le président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Abdelmadjid Nehassia, a appelé mardi les membres du bureau exécutif à accepter la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) portant sa réhabilitation en tant que président légitime de l’instance fédérale.

Après avoir reçu la décision portant ma réhabilitation en tant que président légitime de la FAB, le MJS a délégué un représentant, en l’occurrence Abdelmalek Yaker, pour notifier cette décision au président par intérim, Mourad Ouhib, qui n’a plus le pouvoir de signature depuis dimanche dernier à minuit. La passation de consignes se fera mercredi prochain», a déclaré Nehassia lors d’une conférence de presse animée au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), en présence de l’ex-patron de la FAB, Nabil Sadi. Après avoir rappelé la genèse de la crise, depuis son élection à la tête de l’instance fédérale en mars 2017, Nehassia a tiré à boulets rouges sur l’actuel bureau fédéral, à sa tête Mourad Ouhib, qui était «dès le départ contre mon élection à la tête de la FAB». «Mourad Ouhib a toujours bloqué mes décisions avec la complicité de l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. Les membres du bureau fédéral sont la source de tous les problèmes de la boxe algérienne, ce sont des chasseurs de primes qui ont fait de la fédération leur registre de commerce. J’étais victime du conflit qui a opposé l’ex-ministre au président du Comité olympique et sportif algérien (COA)», a-t-il dit. A cet effet, le président de la FAB a présenté des documents «prouvant» l’implication de quelques membres «dont l’ex-président, Abdeslam Draa et le vice-président, Mourad Ouhib dans des affaires de détournement de deniers publics». «J’ai en ma possession 14 dossiers qui prouvent l’implication de Draa et Ouhib dans des affaires de détournement et même de vol. J’ai géré la fédération pour une durée de deux mois seulement et je suis prêt à affronter ces personnes avec des preuves concrètes. Maintenant que j’ai été réhabilité, celui qui veut travailler avec moi sera le bienvenu, les autres auront à s’expliquer devant la justice», a averti Nehassia. Président déchu de la FAB, Nehassia a été officiellement réhabilité par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, qui a procédé également à l’annulation de la suspension temporaire prononcée à son encontre suite à la demande formulée par l’intéressé ainsi que par le verdict du Tribunal algérien de règlement des litiges sportifs (TARLS) et du tribunal administratif.

—«Courage»—

«Je salue la décision courageuse prise par l’actuel ministre qui a appliqué à la lettre les verdicts du TARLS et du tribunal administratif de Bir Mourad Raïs, au même titre que pour les autres présidents de fédération et membres fédéraux, déclarés inéligibles par l’ex-ministre Ould Ali», a réagi de son côté Nabil Sadi, lui-même touché par cette sanction. Elu le 4 mars 2017 à la tête de la FAB pour le mandat olympique 2017-2020 en remplacement de Nabil Sadi, Nehassia avait été d’abord suspendu par le MJS pour «mauvaise gestion» avant d’être déchu de son poste par les membres de l’Assemblée générale, réunis en session extraordinaire le 15 juillet 2017. Une assemblée élective avait alors été organisée le 1er août de la même année, portant Abdeslam Draa à la tête de la FAB. Mais suite au verdict du TARLS, Nehassia a été rétabli dans ses droits en tant que président «légitime» de l’instance fédérale. L’intéressé a eu cependant du mal à le faire exécuter suite à l’appel introduit par Abdeslam Draa, finalement débouté par la justice. Depuis le 26 octobre 2018, date de la fin de mission de Draa, la FAB a vécu une situation de blocage et un vice-président, à savoir Mourad Ouhib, a occupé le poste de président par intérim jusqu’à avant-hier dimanche à minuit. Depuis octobre dernier, deux assemblées électives ont été reportées (17 novembre et 29 décembre 2018), sur injonction de l’Association internationale de boxe (AIBA) qui a demandé des explications sur les motifs du rejet des dossiers de candidatures de Nabil Sadi et Fazil Ferhat, réhabilités eux aussi par le MJS. Conséquence de cette situation, l’Algérie a perdu sa représentativité au sein du Comité exécutif de l’AIBA.