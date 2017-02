Pour son malheur, Donald Trump découvre encore une fois, qu’on ne gère pas un pays comme on gère une quelconque entreprise. Surtout, quand il s’agit du plus puissant pays au monde, comme les Etats-Unis. Ce pays est en quelque sorte Rome des temps modernes. Et cette Rome là, n’a pas besoin d’un autre Néron qui oserait y mettre le feu.

Il faut savoir, que la démocratie américaine a soigneusement établi dans sa constitution, tous les mécanismes pouvant arrêter toute dérive autoritaire et éviter toute dictature sous quelque visage que ce soit.

Ainsi, au pouvoir législatif, au demeurant très fort dans ce pays, d’autres pouvoirs tout aussi puissants, ont une place de choix, dans le paysage politique américain. Le quatrième pouvoir, qu’est la presse, le législatif du Congrès et enfin et surtout la justice. Et c’est ce dernier pouvoir qui a rappelé au très expéditif nouveau président, qu’au pays de l’oncle Sam, la loi est au dessus de tous, y compris du président.

Ainsi, après la décision du juge fédéral de Seattle (Etat de Washington), James Robart, qui avait émis vendredi soir, une injonction temporaire valable sur l’ensemble du territoire américain, qui s’était traduite dès samedi par un renversement des restrictions, imposées par le décret signé par Trump il y a une semaine interdisant l’entrée sur le territoire américain aux ressortissants de sept pays musulmans, voilà qu’hier, une cour d’appel rejette dimanche la demande de l’administration Trump, de rétablir immédiatement l’application de ce décret controversé.

Fou de rage, le président américain a adressé une salve de Twiit, pour insulter tous ceux qui ont osé se mettre devant lui et remettre ses décisions en cause. Mais il est évident, que le président américain est bien obligé de mettre aujourd’hui un peu d’eau dans son vin, ou plutôt dans son scotch et réaliser qu’il est à la tête d’une grande démocratie qui ne permet à personne, d’avoir la totale maîtrise sur le pays et piétiner ses lois, aussi président qu’il soit.

On ne gère pas les Etats-Unis, comme une vulgaire République bananière. Et pour cela, le fantasque Trump aura quatre années pour s’en rendre compte, s’il n’est pas bien sûr destitué avant.

Par Abdelmadjid Blidi