<span style='text-decoration: underline;'>Naâma </span>:<br><span style='color:red;'>Net recul des cas de leishmaniose cutanée en 2016</span>

Le nombre de cas de leishmaniose cutanée a connu un «net» recul dans la wilaya de Naâma avec 253 cas relevés durant l’année écoulée contre 420 cas en 2015, a-t-on appris auprès de la Direction locale de la santé et de la population (DSP).

Ces cas enregistrés en 2016 sont répartis entre les communes d’Ain-Sefra (111 cas), Mécheria (37), Mekmène Benamar (32), Moghrar (27) et El-Kasdir (26), alors que le nombre de cas signalés à Asla et au chef-lieu de la wilaya est infime, a-t-on précisé. Ce recul, qui traduit les efforts menés sur le terrain pour lutter contre les vecteurs de la maladie par l’aspersion d’insecticides, a permis d’enregistrer une amélioration de la situation par rapport à la période allant de 2009 à 2013, où le nombre de cas oscillait de 600 à plus de 700 cas, a-t-on fait savoir. Les moyens humains et matériels requis ont été mobilisés pour assurer la réussite des campagnes préventives effectuées durant ces dernières années, avec le concours de divers secteurs, pour éliminer les foyers de cette maladie parasitaires, selon la même source. Il s’agit, entre autres, de campagnes de nettoiement pour éradiquer les décharges sauvages en milieu urbain et les étables anarchiques, en plus de la lutte contre les chiens errants, a-t-on précisé. Les cas enregistrés ont bénéficié d’un traitement médical au Glugantime assuré, à titre gracieux, au niveau des différentes structures de santé à travers la wilaya, a-t-on signalé à la DSP.