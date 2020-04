<span style='text-decoration: underline;'>Stade de 40000 places </span>:<br><span style='color:red;'>Nette amélioration de la cadence des travaux après la levée des contraintes</span>

La même source a également noté «avec satisfaction» la bonne marche de l’opération de la semence de la pelouse naturelle, dernière étape dans la réalisation de ce stade relevant du complexe sportif en cours de construction dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran). La DEP d’Oran a mis en relief les «techniques ultra-modernes utilisées dans la réalisation de la pelouse qui commence à pousser d’une manière très satisfaisante», assurant d’ores et déjà que ce stade «sera l’un des meilleurs en Algérie». Lancés en 2010, les chantiers du complexe sportif de Bir El Djir, qui comporte, outre le stade de football, un stade d’athlétisme (4.000 places), une salle omnisports (6.000 places) et un centre nautique composé de trois piscines, dont deux olympiques, en plus d’autres équipements sportifs et administratifs, ont connu plusieurs arrêts pour des raisons financières et techniques.

Néanmoins, l’attribution à la capitale de l’Ouest, l’organisation de la 19e édition des jeux méditerranéens, prévus pour l’été 2021 avant qu’ils ne soient reportés à l’année suivante, a incité les pouvoirs publics à consentir d’énormes efforts financiers, en particulier pour relancer cet important projet qui devrait être livré dans sa totalité avant la fin de l’année en cours, selon les engagements de la société chinoise (MCC) chargée de sa réalisation.