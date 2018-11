<span style='text-decoration: underline;'>Bellouladi </span>:<br><span style='color:red;'>Neuf arrestations pour création de lieu de débauche</span>

Les éléments de la sûreté externe du village Bellouladi (commune des Amarnas à 5 km au sud de Sidi Bel-Abbès), ont démantelé un réseau de débauche et de proxénétisme composé de neuf personnes dont quatre femmes âgées entre 22 et 30 ans. Il s’agit d’une femme qui exploitait son domicile comme un lieu de prostitution au village de Bellouladi. La perquisition du domicile a permis l’arrestation de neuf personnes dont quatre femmes et la saisie de boissons alcoolisées, de drogues, de psychotropes, de préservatifs et des comprimés contraceptifs.

M.Bekkar