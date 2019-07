<span style='text-decoration: underline;'>Direction des œuvres universitaires de Bechar</span>:<br><span style='color:red;'>Neuf cadres et agents sous contrôle judiciaire</span>

Neuf (9) responsables et agents de la direction des oeuvres universitaire (DOU) de Bechar ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction près le tribunal de Bechar pour divers griefs, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication de la sureté de wilaya.

Il s’agit de l’ex directeur de cette structure universitaire ayant exercé de 2013 à 2018, des directeurs des résidences universitaires féminines «1.000 lits» et «19 mai 1956», ainsi que du responsable et de cinq (5) agents du comité des œuvres sociales de la direction œuvres universitaires, a-t-on précisé. C’est suite à l’exploitation de renseignements faisant état de malversations au niveau de la DOU de Béchar que la brigade économique et financière de la police judiciaire (PJ) de la sureté de wilaya a ouvert une enquête sur ordre du parquet, a-t-on signalé. Les éléments de la brigade économique et financière ont enquêté sur les exercices 2013-2018 et auditionné le directeur des œuvres universitaires en poste durant cette période, les fournisseurs en produits alimentaires et les prestataires de services de transport universitaire ainsi que les directeurs des résidences universitaires précitées, ainsi que des agents de la DOU et des membres de la commission des œuvres universitaire, a-t-on ajouté. L’enquête aurait révélé des infractions au code des marchés publics, notamment l’octroi délibérément à autrui de privilège injustifié lors de la conclusion de contrat, d’un accord, d’une transaction ou d’un complément contraire aux dispositions légales et réglementaires relatives à la liberté de candidature et de concurrence, à l’équité des candidats et à la transparence des procédures, aux abus de fonction et favoritisme, a-t-on expliqué. Une fois l’enquête ficelée, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar, qui les a déférés devant le juge d’instruction. Ce dernier les a placés sous contrôle judiciaire en attendant leur comparution devant la juridiction compétente, a-t-on fait savoir auprès de la cellule de communication de la sureté de wilaya.