<span style='text-decoration: underline;'>Plage Madagh</span>:<br><span style='color:red;'>Neuf harraga interceptés</span>

Agissant sur renseignements, les gendarmes de la brigade d’Ain Kerma, ont interpellé neuf candidats à l’immigration clandestine en flagrant délit dans la nuit de mercredi à jeudi au niveau de la plage Madagh. Ces jeunes s’apprêtaient à regagner clandestinement les côtes espagnoles.

L’opération a été soldée par la saisie de cinq fûts remplis de 100 litres d’essence et des effets vestimentaires. Les mis en cause ont été présentés ce jeudi devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Es Sénia. Le procureur a décidé de les remettre en liberté, tandis qu’une enquête est ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale.

En détention depuis 60 jours aux camps espagnols, arrivés en larmes de 13 «autres» harraga au port d’Oran «Hamdoulah! On est rentrés au pays sains et saufs», «je demande pardon à mes parents pour tout le mal qu’ils ont subi après mon départ», «je n’en crois pas mes yeux ! Je suis enfin au pays», «on a vécu un vrai cauchemar», voilà les paroles d’un groupe de harraga arrivés ce week-end au port d’Oran en provenance d’Espagne. Ils étaient treize jeunes, âgés entre 17 et 35 ans, arrivés après avoir vécu soixante jours dans les camps espagnols. «On a vécu le calvaire» avancent ces candidats à l’immigration clandestine. Après avoir été entendus par la police des frontières, ils ont été présentés devant le juge qui les a libérés sous caution de 20 000 DA chacun. Rencontrés ce jeudi, ces jeunes harraga étaient bouleversés, en larmes, ils ont laissé un message aux jeunes qui pensent regagner clandestinement les côtes espagnoles: «on s’adresse aux jeunes qui veulent partir d’ici, aux jeunes qui pensent à la «harrga» ! Restez au pays, il n’y a pas mieux ailleurs ! Ici c’est le paradis, là-bas c’est l’enfer». Voilà donc le message passé par un groupe de jeunes algériens qui ont monté l’aventure et ont passé de durs moments dans les camps espagnols. Rappelons, qu’un autre groupe a été refoulé la semaine passée et d’autres aussi les semaines précédentes. Et le phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur, malgré tous les efforts déployés par les autorités pour le stopper.

Hiba.B