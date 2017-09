<span style='text-decoration: underline;'>﻿Bilan actualisé de la Conservation des forêts </span>:<br><span style='color:red;'>Neuf incendies recensés en l’espace d’une semaine</span>

Dans un bilan actualisé de la Conservation des forêts de la wilaya d’Oran, il ressort que la première semaine du mois en cours, a été pénible pour les services chargés de la protection du domaine forestier qui ont enregistré neuf incendies en l’espace de sept jours.

Les feux de forêts ont parcouru ainsi près d’une vingtaine d’hectares du domaine forestier et en particulier à l’extrême-ouest de la wilaya. La superficie totale parcourue par les 31 incendies recensés, est ainsi passée de 14 hectares au début du mois à 34 hectares le 9 septembre en cours, dont 23 hectares et 82 ares de maquis, 9 hectares 35 ares de broussailles et 1 hectare et 25 ares de forêt. Les dommages au domaine forestier pouvaient être plus lourds sans la réactivation du plan de prévention contre les incendies en milieu forestier à travers le renforcement des moyens et des équipes de surveillance des feux de forêts dans les communes de Boutlélis, Aïn El Kerma, Misserghin, Gdyel, Arzew et Aïn El Turck, signale-t-on. La Conservation des forêts a installé des tours de guet et de centres d’intervention pour perfectionner le réseau de surveillance. Des ateliers de débroussaillement et d’entretien des pistes forestières et des tranchées pare-feu ont été aussi menés par cette Conservation. Le dispositif de prévention et d’intervention repose sur la mobilisation de brigades mobiles chargées de la première intervention et l’aménagement de points d’eau en forêts pour faciliter l’approvisionnement en eau des moyens d’intervention. Il est aussi question de mobilisation de camions ravitailleurs et l’utilisation du réseau de communication radioélectrique pour donner rapidement l’alerte.

H. Maalem