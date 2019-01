<span style='text-decoration: underline;'>Tizi-Ouzou </span>:<br><span style='color:red;'>Neuf lycéennes blessées lors d’un dérapage d’un minibus scolaire à Maatkas</span>

Neuf lycéennes ont été blessées lors d’un dérapage d’un minibus scolaire survenu dimanche soir (18h00), dans la commune de Maatkas (20 km au Sud-ouest de Tizi Ouzou), a indiqué lundi un communiqué de la protection civile. Les éléments de la protection civile de Draa ben Khedda et de l’unité principale de Tizi Ouzou sont intervenus pour le dérapage d’un Mini Bus de ramassage scolaire à hauteur du lycee Bouhamdoune, commune et Daira de Maatkas, est-il indiqué. Les victimes, âgées entre 17 et 23 ans, présentant quelques douleurs sans gravité ont été évacuées vers le Chu de Tizi Ouzou où elles ont été prises en charge, souligne la même source. Le wali, Abdelhakim Chater, s’est, par ailleurs, rendu dans la soirée au chevet de ces lycéennes blessées pour «s’enquérir de l’état de santé des blessées et a chargé les directeurs de la santé, de la protection civile et de l’éducation de s’occuper de ces jeunes lycéennes», a indiqué la wilaya sur sa page Facebook.