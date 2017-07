<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Neuf marins secourus par des unités des Garde-côtes</span>

Neuf (9) marins à bord d’une embarcation en naufrage ont été secourus et évacués par une unité des garde-côtes, jeudi à Mostaganem, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Une unité des Garde-Côtes a réussi, le 6 juillet 2017, lors d’une opération de recherche et de sauvetage à 4 miles au Nord du Cap Wilis à Mostaganem (2ème RM), à porter secours et évacuer neuf (9) marins à bord d’une embarcation en naufrage», précise la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la lute contre la contrebande et la criminalité organisée, des garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Tlemcen et Oran (2ème RM), six (6) narcotrafiquants et saisi 255 kilogrammes de kif traité, tandis que 18.064 unités de différentes boissons ont été saisies». A El Oued (4ème RM), d’autres détachements de l’ANP «ont intercepté un contrebandier, 7 quintaux de tabac et 10.362 unités de différentes boissons «, souligne le communiqué. En outre, des garde-frontières «ont mis en échec, à Souk Ahras, Tébessa et El Tarf (5ème RM), des tentatives de contrebandes de 9.160 litres de carburant, tandis que 13 immigrants de différentes nationalités ont été arrêtées à Ouargla (4ème RM)», conclut la même source.