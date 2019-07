<span style='text-decoration: underline;'>«3éme Estivale des musées» à Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Neuf musées nationaux au rendez-vous</span>

La 3ème édition des «Estivales des musées» s’ouvrira, dimanche soir à Ténés (à environ 55 km du chef lieu de la wilaya de Chlef), avec la participation de neuf musées du pays, a-t-on appris auprès de la directrice de la culture de la wilaya.

La manifestation, organisée cette année sous le signe «Nos musées, notre identité», sera inaugurée aux environs de 19h, au niveau de la plage centrale de Ténés, par une exposition d’objets historiques et archéologiques, parallèlement à l’animation d’ateliers pédagogiques mettant en exergue des œuvres techniques de chaque musée participant, a indiqué à l’APS Fatima Bekkara. La premiere journée de ces Estivales prévoit deux ateliers pédagogiques relevant des musées de Chlef et Sétif, outre une projection vidéo sur leurs œuvres.

Des jeux intellectuels sont, également, programmés en soirée, avec un gala artistique, dont l’animation sera assurée par la troupe Zorna de Sidi Maàmar, est-il signalé de même source.

D’autres expositions et ateliers pédagogiques porteront, durant les deux jours qui suivront, sur le musée public d’El Ménéa, le musée public national de la calligraphie islamique de Tlemcen, le musée national du Bardo, l’Office national du Parc culturel du Tassili n’Ajjer, le musée public national «Cirta» de Constantine, le musée national d’art et d’histoire de Tlemcen, et le musée public national des arts et expressions culturelles «Palais Ahmed Bey» de Constantine. La manifestation se poursuivra jusqu’à la fin du mois, avec au programme des expositions et ateliers mobiles, qui sillonneront les colonies de vacances mitoyennes à la ville côtière de Ténés. A noter que les deux précédentes éditions de ces «Estivales des musées», abritées par la ville de Ténés, avaient enregistré un important engouement de la part des estivants et visiteurs de la région.

Un fait encourageant pour les services de la direction de la culture, qui aspirent à l’ancrage de la culture des musées chez la population locale, au vue des opportunités détenues par la wilaya dans ce domaine, tant au plan structurel, elle compte pas mois de trois musées, qu’au plan de son patrimoine matériel historique et archéologique.