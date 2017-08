<span style='text-decoration: underline;'>Blida </span>:<br><span style='color:red;'>Neutralisation d’un réseau organisé spécialisé dans le trafic de drogues dures</span>

Un réseau criminel organisé, spécialisé dans le trafic de drogues dures (cocaïne) a été, récemment, mis hors d’état de nuire par la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale (GN) à Blida, a-t-on appris, mercredi, auprès de la cellule de communication et de presse de ce corps constitué.

Constituée de quatre (4) éléments, cette bande criminelle activait dans le transport des drogues, à partir d’un nombre de wilayas de l’Ouest du pays vers la capitale Alger, a-t-on ajouté de même source. L’affaire a été révélée suite au contrôle d’un véhicule, au niveau d’un point de contrôle de l’autoroute est-ouest à Blida, avec à son bord deux (2) individus. La fouille du véhicule en question, par les éléments de la 5eme section de sécurité et d’intervention de Mouzaia, avec l’aide de l’unité cynotechnique, a abouti à la découverte d’une quantité de cocaïne, bien dissimulée à l’intérieure (du véhicule). La poursuite des investigations dans cette affaire a conduit les enquêteurs jusqu’à une wilaya de l’Ouest, où ils procédèrent à l’arrestation de deux autres éléments de cette bande, avec la saisie dans leur véhicule d’une autre quantité de drogues dures, en plus d’une somme d’argent provenant de leur trafic, ainsi que de moyens de communication utilisés par eux. Tous les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République prés le tribunal de Blida, qui a ordonné leur mise en détention préventive.