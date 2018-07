<span style='text-decoration: underline;'>Exploitation illégale des plages</span>:<br><span style='color:red;'>Neutralisation d’une bande à Cherchell </span>

Une bande de malfaiteurs exploitant illégalement la plage d’El Hamdania de Cherchell (Tipasa) a été neutralisée, samedi , par les services de la gendarmerie nationale de la wilaya, a-t-on appris auprès de ce corps constitué.

Selon la même source, les éléments de cette bande, au nombre de quatre, tous récidivistes, et dont trois issus de Hadjout et le quatrième de la ville de Bourguigua, soutiraient de l’argent aux citoyens, dont les estivants notamment, en contrepartie de leur accès à la dite plage, qu’ils exploitaient sans autorisation légale, outre d’autres forfaits.

L’opération, inscrite au titre de la lutte contre l’exploitation illégale des plages et la garantie de la gratuité de leurs accès aux citoyens, a aussi permis la saisie d’une quantité d’armes prohibées, dont deux fusils harpon, des bombes lacrymogènes et des armes blanches( couteaux et épées), utilisées pour faire pression sur les citoyens et les menacer , est-il signalé de même source. Les mis en cause dans cette affaire seront présentés, dimanche, devant le parquet de Cherchell sous les chefs d’inculpation d’ «l’exploitation illégale des plages» , «possession d’armes prohibées et d’armes blanches», «usurpation d’identité» et «constitution d’une bande de malfaiteurs» est-il ajouté.

A noter que la wilaya de Tipasa compte 43 plages autorisées à la baignade, qui font régulièrement l’objets de patrouilles de contrôle par les services compétents de la wilaya, dans l’objectif de mettre un terme aux activités illicites de certaines bandes, qui obligent les citoyens à verser de l’argent en contrepartie de leur accès à ces plages.