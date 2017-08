<span style='text-decoration: underline;'>Blida </span>:<br><span style='color:red;'>Neutralisation d’une bande de malfaiteurs qui agressait des citoyens sur l’autoroute</span>

Une bande criminelle qui agressait des citoyens sur l’autoroute Est-ouest a été mise hors d’état de nuire récemment par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale (GN) à Blida, a-t-on appris mardi auprès de ce corps constitué. Outre l’autoroute Est-ouest, cette bande de malfaiteurs, forte de sept (7) individus âgés de 21 à 27 ans (tous récidivistes), activait également au niveau des cités Fetal et Khezrouna, à l’entrée de la ville de Blida, a-t-on ajouté de même source. L’affaire a été mise au jour suite à une plainte d’une citoyenne signalant le kidnapping de son fils, suite à quoi des investigations ont été immédiatement déclenchées par les services concernés de la Gendarmerie, en coordination avec les services judiciaires et la brigade de sécurité et d’intervention de la wilaya, qui sont parvenus à la neutralisation de toute la bande en un temps record. Les mis en cause ont été présentés devant la justice.