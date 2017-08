<span style='text-decoration: underline;'>Transferts</span>:<br><span style='color:red;'>Neymar a salué ses coéquipiers</span>

Attendu mercredi matin au centre d’entrainement du FC Barcelone, Neymar a salué ses coéquipiers et n’est resté qu’une demi-heure sur place avant de quitter les lieux. Par ailleurs, son agent est arrivé à Paris.

Les signes de l’arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain s’accélèrent mercredi matin. Le Brésilien, de retour de sa tournée promotionnelle en Asie, était attendu à 9h au centre d’entrainement du FC Barcelone. Arrivé au volant d’une berline allemande, le crack n’est pas resté très longtemps sur place. Un peu plus d’une demi-heure plus tard, il est reparti après avoir salué ses équipiers et leur faire part de son souhait de quitter le club blaugrana. Il a été dispensé d’entrainement par le staff technique.

Par ailleurs, son agent Wagner Ribeiro est arrivé dans la capitale française ce matin. Il a posté une photo de la Tour Eiffel avec ce commentaire : « Paris est merveilleuse, la Tour Eiffel, le vin, la gastronomie et le FOOTBALL.» Un signe de plus de la signature imminente de son joueur dans la capitale ?