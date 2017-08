<span style='text-decoration: underline;'>Le transfert du siècle</span>:<br><span style='color:red;'>Neymar accueilli comme un chef d’Etat à Paris</span>

Des forces de l’ordre sur les dents, des supporters prenant d’assaut les boutiques du PSG et la perspective d’un bouleversement de l’économie de la Ligue 1 : la France a réservé vendredi un accueil digne d’un chef d’Etat à l’attaquant brésilien Neymar pour un montant record.

Neymar da Silva Santos Júnior est arrivé à l’aéroport du Bourget en fin de matinée dans un jet privé et a été accueilli par le nouveau coordinateur sportif du PSG Maxwell, son compatriote qui a raccroché les crampons en avril dernier. Accompagné d’une escorte policière, il a été conduit à l’hôtel Le Royal Monceau, en partie possédé par des intérêts qataris comme le PSG, propriété du Qatar Investment Authority (QSI), le fonds souverain de l’émirat. Des barrières ont été placées autour de l’hôtel pour protéger le joueur de l’enthousiasme de ses admirateurs.

Le Paris Saint-Germain a officialisé jeudi soir l’arrivée de Neymar pour une durée de cinq ans et 222 millions d’euros. L’international de 25 ans, désormais lié au PSG jusqu’au 30 juin 2022, sera présenté au public parisien samedi après-midi au Parc des Princes, avant le premier match de la saison de Ligue 1 du PSG, qui recevra Amiens, promu de Ligue 2.

Sans attendre, les supporters ont pris d’assaut les boutiques du PSG, notamment sur les Champs-Elysées et au Parc des Princes, pour acheter le maillot floqué du nom de Neymar et débourser jusqu’à 225 euros pour la nouvelle tenue complète jaune avec le nom de l’attaquant. «Moi je suis Neymar depuis le début, c’est le plus beau jour de ma vie», a déclaré Mathias, déjà vêtu de ce maillot qui sera utilisé par le PSG en déplacement.

UN «LEADERSHIP» À DÉMONTRER

«La seule chose qu’il aura à prouver, c’est son leadership, c’est être numéro un dans une équipe», a ajouté Guillaume Dos Santos à propos de son idole, qui évoluait dans l’ombre de Lionel Messi à Barcelone.

Le transfert du jeune attaquant a nécessité le paiement d’une clause libératoire de 222 millions d’euros au club catalan. Jusque-là, le transfert le plus cher de l’histoire du football était celui du Français Paul Pogba de la Juventus Turin à Manchester United pour 105 millions d’euros l’été dernier.

Avec ce recrutement d’une star planétaire, les dirigeants du PSG espèrent enfin parvenir à décrocher la Ligue des champions, objectif affiché depuis le rachat du club par un fonds d’investissement qatari en 2011.

Une ambition partagée par la nouvelle recrue parisienne.

«Je suis venu chercher quelque chose de nouveau, les titres que ce club mérite, que ses supporters méritent», a-t-il dit lors d’une conférence de presse au Parc des Princes.

A ses côtés, Nasser al Khelaïfi, le président du club, a salué le recrutement du «meilleur joueur du monde».

«Avec lui, notre projet devient plus fort, la Ligue 1 devient plus intéressante», a-t-il estimé.

UN TRANSFERT CONTESTÉ

Ce transfert a été dénoncé par la Liga (Ligue espagnole de football), qui estime que le PSG ne respecte par le fair-play financier de l’UEFA, le transfert ayant été réalisé grâce aux fonds injectés par le Qatar, propriétaire du club. Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, le seul club français coté en Bourse, a jugé vendredi sur RTL que l’arrivée de Neymar en France était «un événement formidable pour le football français», dont les droits de diffusion à la télévision pourraient exploser.

Mais il a lui aussi posé la question du respect d’une concurrence loyale entre les clubs. «Ça pose pleins de sujets d’équité mais aussi d’homogénéité», a-t-il dit en estimant que le PSG avait dépensé un milliard d’euros ces dernières années. «On a une obligation (…) de vérifier que le financement est bien conforme aux règles qui sont pratiquées par les autres clubs.» Nasser al Khelaïfi a rejeté ces critiques. «Ce qu’on fait, c’est parfaitement légal et transparent au niveau de l’UEFA», a-t-il dit en précisant que «ce n’est pas Neymar, c’est nous, directement avec le Barça», à propos du paiement de la clause libératoire de 222 millions d’euros.

Il a estimé que la valeur du PSG après l’arrivée de la star brésilienne était de 1,5 milliard de dollars, contre 1 milliard de dollars avant l’opération.

Avant sa confirmation officielle, l’arrivée de Neymar à Paris a été commentée jeudi par le président Emmanuel Macron, qui a estimé qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle pour l’attractivité de la France.

Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des comptes publics, s’était quant à lui réjoui de l’arrivée probable du joueur, au vu des impôts élevés que la star brésilienne pourrait être amenée à payer en France.