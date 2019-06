<span style='text-decoration: underline;'>«Soyez tranquilles, je vais venir»</span>:<br><span style='color:red;'>Neymar aurait prévenu le vestiaire du Barça de son retour</span>

Pour Neymar, cela ne fait plus aucun doute : il jouera bien au Barça la saison prochaine. Il l’aurait d’ores et déjà annoncé au vestiaire catalan dans une conversation WhatsApp.

Jour après jour, la tendance d’un départ de Neymar du Paris Saint-Germain prend de plus en plus d’ampleur. Surtout que son ami, Dani Alves, a annoncé qu’il ne rejouerait plus pour le champion de France. Arrivés ensemble dans la capitale en 2017, les deux Brésiliens repartiront-ils en même temps ? Une hypothèse plus que probable à en croire la dernière bombe lâchée par le quotidien Sport.

Comme quasiment tous les jours, le média catalan fait sa Une sur la star du PSG. Selon leurs informations, le retour de Neymar au FC Barcelone la saison prochaine ne fait plus aucun doute. « Soyez tranquilles, je vais revenir », aurait-il annoncé dans une conversation WhatsApp partagée avec l’ensemble du vestiaire blaugrana.

Selon Le Parisien, le club francilien réclame 300 millions d’euros pour son Brésilien acheté 222 millions d’euros à l’été 2017. Pour faire baisser la note, le Barça envisage d’inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction. Le nom de Coutinho est annoncé avec insistance pour faciliter le retour de Neymar en Catalogne. La suite au prochain épisode.