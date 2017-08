<span style='text-decoration: underline;'>PSG-Guingamp</span>:<br><span style='color:red;'>Neymar, impliqué sur les 3 buts du PSG</span>

Déjà décisif pour son premier match

Le PSG s’est baladé en Bretagne. Le Paris SG a battu Guingamp dimanche sur sa pelouse (0-3). Un succès probant, son plus large de son histoire à Roudourou en Ligue 1 et Neymar y a joué un rôle prépondérant.

Dans une très belle ambiance à Roudourou, Neymar n’a pas manqué ses débuts officiels avec le PSG. C’est simple, il a été partout. Il a montré une disponibilité sans égale grâce à de nombreux décrochages et à de beaux gestes techniques. Le Brésilien a été le lien entre l’attaque et le milieu parisien. Neymar a montré qu’il a cette faculté à se déplacer entre les lignes, marque des très grands joueurs. Positionné sur le côté gauche du trio d’attaquants, le Brésilien s’est déplacé à sa guise au coeur du jeu parisien, il a impulsé un maximum d’actions et a perforé à plusieurs reprises la défense guingampaise.

Le nouveau leader technique de Paris s’est illustré sur une action de classe pour Marquinhos, il centre pour la tête de son compatriote qui s’écrase sur la barre (34e). Juste avant la pause, Neymar donne un excellent ballon dans l’intervalle à Daniel Alves, qui ne parvient pas à redresser son centre. Neymar a tout simplement éclairé le jeu du PSG. il s’est montré très mobile et a fait de nombreuses différences.

Le Brésilien presse Jordan Ikoko qui marque contre son camp (52e), il offre une exceptionnelle passe décisive à Cavani (62e) et puis l’ancien Barcelonais ouvre son compteur sur une passe du même Cavani (82e). Neymar est le 1er Brésilien du PSG à marquer pour son premier match depuis Nêne (07/08/2010 contre Saint-Etienne (3-1)) Enfin, preuve que c’est lui désormais le patron, Neymar a touché 128 ballons dans ce match, un total impressionnant pour un attaquant, seuls Verratti (141) et Thiago Motta (135) ont fait mieux.

Dans le jeu, Neymar gouverne

C’est la raison principale (en plus de l’argent) de sa venue au PSG. Être enfin le leader technique et le dépositaire du jeu de son équipe. il a bien combiné avec ses partenaires, tout en régalant par sa qualité technique à l’image d’un petit pont sur Lucas Deaux en première période. Pour son premier match, il a modifié les attaques du PSG (30% venant de la droite, 38% du centre, 32% de la gauche). L’an dernier, le PSG attaquait davantage sur les côtés. Même s’il est trop tôt pour tirer des conclusions après un match, Neymar crée des changements importants. Autre point très positif, l’excellente entente avec Cavani, Neymar lui a fait 10 passes, Cavani lui en donné 11, des chiffres aux antipodes du duo Cavani-ibrahimovic. Neymar est déjà comme un poisson dans l’eau et on a l’impression qu’il est au PSG depuis longtemps. Le jeu de Paris lui convient parfaitement, c’est le même que celui de Barcelone. Neymar a réussi sa première sortie et va rendre ses coéquipiers encore plus forts.