<span style='text-decoration: underline;'>Selon la presse espagnole</span>:<br><span style='color:red;'>Neymar… le dernier rush du Barça</span>

Selon la presse espagnole, le FC Barcelone se préparerait à transmettre une dernière offre au PSG pour le transfert de Neymar. Des dirigeants seraient même attendus dans la capitale française ce mardi.

Le FC Barcelone préparerait un dernier assaut pour tenter de recruter Neymar. Selon la radio espagnole RAC 1, plusieurs dirigeants du club catalans seraient attendus ce mardi dans la capitale française pour tenter de trouver un terrain d’entente avec le PSG au sujet du transfert de l’attaquant. Oscar Grau, directeur général du club, Eric Abidal, secrétaire technique et Javier Bordas, directeur technique, seraient du voyage avec une nouvelle offre dans leurs bagages. Côté PSG, rien ne permet de confirmer, pour l’instant, cette information.

Les deux clubs se sont déjà rencontrés

A six jours de la fin du mercato, le Barça doit agir vite s’il souhaite véritablement s’attacher les services du crack brésilien qui pense à quitter le PSG et qui a été recadré par Nasser Al-Khelaïfi, président du club, et Leonardo, directeur sportif.

Les deux clubs se sont déjà rencontrés il y a deux semaines sans que cela ne débouche sur un accord. Le PSG souhaite récupérer un maximum de liquidités dans une éventuelle transaction, ce que le Barça ne peut pas lui fournir. Le club catalan souhaiterait incorporer des joueurs (les noms de Semedo et Dembélé sont évoqués, ainsi qu’une offre de prêt avec option d’achat obligatoire avoisinant les 170 millions d’euros) dans la transaction. Le PSG ne serait pas totalement fermé à la possibilité d’obtenir des joueurs en échange à condition d’obtenir en parallèle un montant élevé en cash. Les discussions pourraient se poursuivre ce mardi même si la possibilité de voir Neymar (qui dispose encore de trois ans de contrat) rester au sein de la capitale française cette saison ne peut plus être écartée. Dans une interview accordée à RMC Sport le 15 août, Leonardo avait reconnu avoir entamé des discussions «mais il n’y a rien d’avancé».

Le tout en louant l’état d’esprit du joueur, dans une volonté de rapprochement. «Neymar a commis des erreurs. Vous savez, moi, je ne le connaissais pas avant. Au fil des jours, j’apprends à le connaître. Et je pense sincèrement que c’est un bon garçon avec un très bon fond. Et sur le terrain, c’est un joueur extraordinaire.»