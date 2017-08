Neymar Senior, à propos du transfert de son fils au PSG : «Ça a été sa décision»

Neymar Senior, le père de la nouvelle star du PSG, assure qu’il n’a pas poussé son fils à rejoindre Paris. Alors qu’il est soupçonné d’avoir poussé son fils à quitter le Barça, Neymar Da Silva Santos, le père de la recrue star du PSG, a pris la parole samedi matin sur la radio espagnole Cope pour affirmer l’inverse. «Ça a été sa décision, a assuré Neymar Senior à la radio. Il est là où il rêvait d’être. Il était bien au chaud, dans sa zone de confort, tranquille (au Barça). Il a écouté le conseil de ses amis (…) il voulait faire face à un nouveau défi. Et maintenant il suit son destin. Je crois qu’il a eu beaucoup de courage.»«Je ne pouvais pas me soumettre à un chantage»Par ailleurs, Neymar Senior est également revenu sur la prime de 26 millions d’euros que le Barça a refusé de payer à son fils. «Je ne peux rien faire s’ils ne nous la paient pas. Mais je ne pouvais pas me soumettre à un chantage (…) C’est à ce moment que le FC Barcelone a perdu mon soutien, quand il a fait cela, a-t-il argumenté. Jusqu’à présent, il l’avait, j’étais du côté du FC Barcelone, en essayant de convaincre Neymar de rester. Mais avec l’attitude de l’équipe de direction (du club), je ne pouvais pas me mettre de son côté.»