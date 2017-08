Neymar songe au PSG depuis… la remontada !

Le Barça a beau se plaindre du probable départ de Neymar vers le Paris Saint-Germain, il n’est plus maître du destin du Brésilien. Des envies d’ailleurs qui prennent leurs racines à la « remontada » face au PSG en Ligue des champions.

Il y a un an, Neymar était déjà tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le Brésilien avait beaucoup hésité face aux assauts répétés du club parisien tout proche d’emporter la décision. Au moins, son entourage avait déjà été séduit par le projet proposé, ce qui comptera par la suite. Car cet été, c’est bien le clan Neymar qui s’est tourné vers le club vice-champion de France pour débuter les négociations… Et selon la Cadena Cope, les racines de la volonté du départ de Neymar vers le Paris Saint-Germain proviennent de la double confrontation entre le Barça et le PSG en Ligue des champions. Pas du 4-0 initial au Parc des Princes mais bien de la remontée du match retour à Barcelone 6-1. Tout le monde connaît l’histoire, les plaintes des Parisiens envers l’arbitre et la joie du Barça. Mais ce qui est moins connu c’est la terrible désillusion de Neymar, véritable détonateur blaugrana sur le terrain. «Neymar a réactivé l’option PSG après la remontada. Ce jour-là, Messi était désigné comme le héros alors que c’était lui», twitte la Cadena Cope. Ce serait le moment charnière où Neymar a compris qu’il ne sera jamais numéro 1 avec l’astre argentin à ses côtés. Avec les conséquences que l’on devine aujourd’hui.