<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie/ Quart de finale Aller USM Bel Abbés – A Boussaâda</span>:<br><span style='color:red;'>Ni entraineur, ni administration disponible</span>

On avait beau lancer le nom de Lotfi Amrouche comme successeur de Yaïche mais c’est toujours Zouaoui Ezzine qui a assuré la préparation de ce match de quart de finale de la coupe d’Algérie.

Aujourd’hui, l’USMBA va recevoir le pensionnaire de la Ligue Deux, l’Amel de Boussaada, une retrouvaille entre les deux formations qui se sont affrontées à maintes reprises en nationale Deux. Pour sa part, le club de la Mekerra vit une situation très compliquée avec le récent départ sans retour de son entraineur Abdelkader Yaiche. Déjà, nous sommes à un troisième coach consommé alors que le championnat est dans sa troisième partie. En plus, les récentes révélations lors de l’AG du club amateur CSA/USMBA faisant part de virements de plus de quatorze milliards du compte bancaire du CSA vers la société par actions, la SSPA sous forme de chèques , posent moult questions sur la destination de cette colossale somme d’argent alors que des joueurs et autres membres du staff technique doivent de longs mois de salaires. Quant à ce match de coupe qui débutera à 16 heures cet après-midi au stade du 24 Février 1956 de SBA, il sera suivi de prés par les supporters d’El Khadra qui sont en quête d’un résultat positif qui propulsera leur équipe vers le dernier carré.

B.Didéne