La République ne permettra jamais un retour en arrière et une résurrection de la bête immonde qui a plongé le pays dans une longue période ténébreuse de violence et d’horreur qui a fait plus de 200 000 morts en quelques dix années de feu et de sang. Ces messages de haine et d’appel à la violence qui ont fleuri sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, n’annonçaient rien de bon et nous ont fait basculer dans les années de cette doctrine haineuse de la fin des années 80 qui a enfanté le monstre islamiste des GIA et autres organisations extrémistes.

Bizarrement et encore une fois, c’est la femme qui est visée par ces appels. Ainsi, ces pyromanes appelaient dans leurs postes à frapper les femmes non voilées avec des lampes remplies d’acide. Le même appel que ceux qui ont provoqué des ravages au début des années 90 autour des universités et notamment à la Fac centrale d’Alger où plusieurs jeunes étudiantes ont été agressées à l’acide et totalement défigurées. Des actes de violences qui ont créé l’émoi et diffusé la peur au sein de la société qui s’est recroquevillée sur elle-même et laisser le champ libre à la doctrine islamiste qui a fini par prendre les armes et déclencher l’une des violences les plus sanglantes du siècle dernier.

Il fallait beaucoup de temps et de sacrifices des services de sécurité, des intellectuels et des journalistes pour que la société se réorganise et commence à faire face au diktat de ces fous qui avaient exploité la religion pour assouvir leurs basses ambitions terrestres de mettre sous tutelle tout le peuple algérien. Un peuple qui a fini par dire non et à reprendre le dessus.

Les derniers dangereux développements ont fait réagir les pouvoirs publics qui ont vite ouvert une enquête et fini par arrêter l’un de ces auteurs de publications appelant à la violence. Le ministre de la Justice qui a donné l’information, a rappelé à juste titre qu’il n’est pas question de revenir à ce qui s’est passé au début des années 90, exprimant ainsi la volonté claire et affichée de l’Etat à faire face à toute autre manipulation au nom de la religion à des fins claires de déstabilisation de la société. La société civile s’est aussi organisée depuis l’agression d’une joggeuse dont le seul tort était de vouloir s’adonner à son sport favori.

Les Algériens qui ont grandement souffert des années de terrorisme et de violence islamistes, ne laisseront pas faire cette fois et sauront se dresser face à ces manipulateurs assassins. Ils sauront dire ensemble et dans une profonde conviction cette fois «no passaran!».

Par Abdelmadjid Blidi