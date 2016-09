<span style='text-decoration: underline;'>AIN EL TÜRCK</span> :<br><span style='color:red;'>Nombre de projets en hibernation</span>

De l’avis de nombreux citoyens, le temps s’emble s’être affreusement arrêté à Aïn El Türck, une commune qui vit une période de léthargie, jamais connue auparavant.

Même la saison estivale qui vient de s’achever, ressentie plus comme une corvée pour les responsables locaux, qu’un tremplin pour repartir de bon pied et aborder la nouvelle année sociale avec sérénité et vigueur, ne paraît pas avoir eu l’effet escompté sur l’ambiance générale.

La quasi-absence de la majorité des membres de l’Assemblée populaire communale qui en compte 19, de la direction des Affaires communales, contribue largement à mettre toute une commune en situation d’hibernation et un tas de projets avec. A commencer par celui de la piscine municipale jouxtant le siège de l’état civil, qui perdure depuis plusieurs années. Des erreurs techniques dans la pose de la charpente métallique de la piscine, sont évoquées, sans que des solutions n’y soient apportées pour l’heure. Le montant du projet estimé à quelque 40 milliards de centimes, risque d’être revu à la hausse.

Le projet d’un nouveau bureau de poste pour la commune d’Aïn El Türck, pourtant budgétisé et dont le choix du terrain a été fixé face à la subdivision de la DUCH, tarde depuis des lustres à voir le jour. Quant à elle, la place du 05 Juillet sise au quartier St Germain, fait l’objet d’un report inexplicable pour son réaménagement, alors que l’étude est fin prête et son financement disponible. Les locaux commerciaux, attribués aux jeunes chômeurs, demeurent mystérieusement vides, alors que leurs bénéficiaires devaient déjà être sur place. L’état de dégradation des lieux, est tel qu’il va falloir disposer de tout un budget pour leur réfection.

La recette municipale et l’inspection territoriale des Impôts, qui devaient faire l’objet d’un transfert vers de nouveaux locaux adéquats et décents, continuent de se morfondre dans un piteux F3 exigu. Le nouveau marché communal des fruits et légumes, créé en guise de substitution à celui du centre- ville, devenu ingérable, demeure lui fermé. Enfin, la réalisation des 256 logements à El Bahia, piétine d’année en année, alors que le délai de 18 mois est largement consommé. Voilà à quoi se résume la situation dans la commune d’Aïn El Türck, une station qui tombe dans la décrépitude, au détriment du développement local.

L’état pathologique de sommeil profond et prolongé dans lequel, elle est plongée, reflète l’extrême affaiblissement de la composante locale, qui préside aux destinées des affaires communales. Une composante, qui ne cache quand même pas ses ambitions de se relancer dans un nouveau mandat.

Karim Bennacef