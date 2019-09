<span style='text-decoration: underline;'>Port de Béjaia</span>:<br><span style='color:red;'>Nomination d’un nouveau directeur général</span>

Le Conseil d’administration de l’entreprise portuaire de Béjaia a désigné et nommé M. Kasmi Halim en qualité de Directeur général depuis mardi dernier, a indiqué jeudi la direction générale du groupe Serport dans un communiqué.

«Après avoir constaté et enregistré des anomalies et des faits graves dans la gestion des affaires de l’entreprise, le conseil a décidé de mettre fin aux fonctions de Benmhidi Réda en sa qualité de DG. M. Kasmi Halim, un jeune cadre avait occupé plusieurs postes de responsabilité notamment comme directeur de la gare maritime et directeur de la logistique. Le nouveau DG de l’entreprise a été chargé de présenter un plan d’action pour la relance des projets en souffrance et l’amélioration des activités, conclut le communiqué.