<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2020 - Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Nordine Benamrouche: «Nous ne sommes pas favoris contre la Libye»</span>

L’entraîneur de la sélection algérienne de futsal, Nordine Benamrouche, a estimé que son équipe n’était pas favorite contre la Libye, samedi (19h00) à la Coupole (Alger) dans le cadre des qualifications à la CAN-2020, assurant toutefois que les «Verts» joueront leurs chances à fond.

Dans la vie, il ne faut pas être défaitiste, autrement, il vaudrait mieux rester chez soi. Donc, même si nous ne sommes pas favoris contre la Libye, nous ferons le maximum pour essayer de passer», a déclaré Benamrouche à l’APS en marge de la séance d’entraînement effectuée à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf. La création de la sélection algérienne de futsal est en effet toute récente, contrairement à son homologue libyenne, nettement plus aguerrie et qui compte parmi les meilleures nations africaines dans cette discipline.

Certes, le staff technique national a fait appel à des joueurs chevronnés, formés en futsal et évoluant à l’étranger, toujours est-il que ces éléments, aussi talentueux soient-ils, ne composent pas encore un groupe homogène. Ainsi, le duo Nordine Benamrouche – Abdenour Addani a convoqué 14 joueurs dont 12 exerçant en France. Le joueur du MC Béjaïa, Chams-Eddine Ramdane, blessé à la cuisse droite, est incertain pour cette rencontre. Pour Benamrouche, «le soutien de la Fédération algérienne de football et de la Direction technique nationale a permis aux Verts de progresser relativement vite, faisant qu’il y a de quoi espérer de cette équipe», à commencer par le match de samedi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations-2020 (CAN-2020).

«Nous disputerons ce tour qualificatif dans la peau de l’outsider. Donc, sans trop de pression. L’autre avantage pour nous sera peut-être de disputer le match retour en Egypte, ce qui est bien mieux que si nous devions affronter la Libye chez-elle, devant son public» a-t-il positivé. La CAN de futsal est une épreuve quadriennale opposant les huit meilleures sélections du continent dans cette discipline. Depuis le lancement de cette épreuve, c’est l’Egypte qui s’est imposée comme le pays dominant, car toujours présente dans le duo de tête en cinq éditions. Les «Pharaons» ont ainsi conquis trois médailles d’or consécutives, dont deux devant leur public, en 1996 et 2000, ainsi que deux médailles d’argent, en 2008 et 2016. L’Egypte est d’ailleurs le seul pays comptant plus d’un sacre continental en football en salle. Le Maroc attend de pied ferme la prochaine édition de CAN qu’il abritera en 2020, car nourrissant l’ambition de confirmer son sacre de 2016, obtenu à l’issue d’une victoire finale contre l’Egypte (3-2). La CAN-2020 est qualificative à la Coupe du monde 2020 de futsal, prévue en Lituanie du 12 septembre au 4 octobre.