<span style='text-decoration: underline;'>En visite de travail à Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Noria Benghabrit réitère la levée du gel de 17 projets</span>

Lors de la rencontre, ministre de l’Education nationale et directeurs des établissements scolaires, inspecteurs des trois cycles, directeur de wilaya de l’éducation, le wali, prenant en premier la parole, annoncera que grâce à ses efforts soutenus et constants, en tant que responsable même des enfants, en ce qui concerne leur éducation dans de bonnes conditions, la ministre de l’Education nationale, avec le concours des départements ministériels de l’intérieur et des finances, a levé le gel de dix-sept projets sur vingt prévus, dans la wilaya de Mostaganem.

Le wali ajouta, en réponse à une question d’un inspecteur, que parmi les projets dont le gel a été levé, figurent la construction d’un lycée, d’un CEM et d’une école à Mesra. A son tour, la ministre de l’Education nationale réitère les propos du wali. Elle précisa que ladite rencontre, s’inscrit dans une stratégie élaborée par son département, en vue d’ouvrir le dialogue avec la base, pour connaître les vraies préoccupations et problèmes de l’éducation.

Elle ajouta, que cette rencontre fait suite à celles qui ont regroupé les cadres au niveau national et les syndicats à Alger. Elle a également déclaré, que nombre de commissions sont à pied d’œuvre, et travaillent en vue d’améliorer la situation, pour faire de l’école un lieu moderne et de qualité. La formation des enseignants et l’échange d’expériences doivent être continus. A ce sujet, la ministre dira, que tous les anciens ITE seront récupérés. Pour ce qui est de l’examen du bac, elle a annoncé à compter du quinze janvier et jusqu’au dix février, les candidats pourront s’inscrire, par le biais de la ligne électronique, conçue à cet effet.

En réponse à des questions posées par des membres de l’assistance, la ministre dira, que dans la wilaya, il y a un nombre important d’associations de parents d’élèves, et que même en l’absence de textes bien définis, on pourra en créer d’autres et travailler de concert. Pour ce qui est des vieux établissements scolaires, qui constituent un patrimoine, Mme Benghabrit dira, que le président de la République a prévu de consacrer un programme de réhabilitation. Sur ce point, le P/APW interviendra pour dire, qu’il faut associer les associations de parents d’élèves et d’anciens élèves, pour éviter une réhabilitation médiocre, ou pire un gâchis, comme ce fût celle du lycée « Cheïkh Ibn Eddine » de Mostaganem, quant à l’emploi matières hebdomadaires, fait selon des formes anti-pédagogiques, en raison des journées de repos, point soulevé par le directeur d’un CEM, la ministre répondra, qu’il s’agit d’une question prise en compte. Elle sera étudiée par une commission, pour dégager une solution, afin d’y remédier. En ce qui concerne l’action des syndicats, Noria Benghabrit dira, qu’ils sont en droit de protester pacifiquement, et ajoute que le fait d’avoir choisi samedi, le (vingt-huit) du mois courant, jour de repos, pour mener une action de protestation, démontre que la convention sur la déontologie, (morale), signée par ces syndicats et le ministère de l’Education est bien respectée. Avant ladite rencontre, la ministre accompagnée du wali, du P/APW, des autorités civiles et militaires, de députés et sénateurs, a inauguré le CEM « Amour Djelloul » à Hassi Mamèche, qui sera opérationnel durant cette année scolaire.

Dans neuf divisions, trois cent trente sept élèves suivent les cours de première, deuxième et troisième année dans ce nouveau collège. Et à l’occasion du nouvel an amazigh, dans ce CEM, la ministre a visité une exposition d’habits, gâteaux, plats et fruits traditionnels. Puis, madame Benghabrit a également inauguré le centre pour enfants autistes, nouvellement créé par une association, et qui est actuellement en phase d’aménagement.

Une fois fonctionnel, ce centre recevra des enfants de deux à six ans, atteints d’autisme, en vue de les préparer à entrer à l’école, puis les accompagner. Il y aurait quelques centaines d’enfants autistes, dans la wilaya de Mostaganem.

Charef.N